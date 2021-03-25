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Факты на вес золота. Объясняем, почему это самый популярный и такой дорогой металл

Из нашей подборки вы узнаете, на каком континенте находится самое богатое месторождение, откуда оно вообще на Земле появилось золото и сколько весит самый большой слиток в мире

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Фото: @Pixabay

* Это самый редкий из драгоценных металлов, а высокая цена золота обусловлена тем, что его очень сложно найти. На протяжении всей истории золотодобычи было обнаружено около 200 000 тонн золота. Для сравнения: в мире производится столько стали за час. Считается, что свыше 99 % всего золота до сих пор хранится в центре планеты. Ученые полагают, что большая часть желтого металла попала на Землю вместе с метеоритами 200 миллионов лет назад.

* Одно из богатейших месторождений золота находится в Африке. Глубина шахт, в которых ведется добыча, достигает 3,6 км, а температура воздуха там превышает 50 градусов. Для производства одной унции золота требуется электричества, которого хватило бы для снабжения жилого дома в течение 10 дней, а также 140 литров воды. Чтобы добыть годовой объем золота в Африке (500 тонн), нужно поднять на поверхность земли и тщательно перебрать 700 миллионов тонн грунта. А на изготовление кольца весом 2 грамма потребуется переработать свыше двух тонн руды. Если из одной тонны породы удаётся добыть один грамм золота, то это хорошее месторождение! Бывало, что в каждой тонне руды попадалось до 15 граммов золота.

* Металл мягкий и податливый. Потому чистому золоту можно придавать форму руками. Из него можно создавать тончайшие нити. Например, одну унцию металла реально растянуть на пятьдесят миль. А кусочек золота со спичечный коробок раскатывается в фольгу размером с теннисный корт. Причем толщина фольги будет в 100 раз тоньше человеческого волоса.

* Порой металл становится добавкой к напиткам и самым разным блюдам. А все потому, что золото съедобно в маленьких порциях. Так, им приправляют фрукты, закуски из желе, кофе и чай, вино.

* Общеизвестно, что золото - очень тяжёлый металл. Оно почти в три раза тяжелее железа. Есть отличный пример. Если бы какая-то гусыня, действительно, несла золотые яйца, то каждое из них весило бы около 3 кг.

* Металл чаще всего принято хранить в слитках, вес которых начинается с нескольких граммов. Самый крупный в мире экземпляр хранится в Японии и весит четверть тонны. В Тайване есть кусок золота массой 220 кг. 

Рубрика: Лайфстайл

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