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Венера за доллар, Марс за 15 тысяч. Астрофизик посчитал стоимость планет Солнечной системы

Земля оказалась самой дорогой во Вселенной

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Фото: @Pixabay

Вы думаете только дети могут задаваться странными вопросами, на которые, казалось бы, нет ответа? Не забывайте, что еще есть ученые. Что им только не приходит в голову! Узнать, с какой скоростью у людей растут уши, почему корова с именем дает больше молока, сколько весит душа… Но астрофизик Грег Лафлин, перепрыгнул всех коллег и решил посчитать, стоимость нашей планеты.

Для более точных расчетов ученым было создано сложнейшее уравнение, помогающее оценить стоимость космических тел. Здесь учитываются такие данные как размер, возраст, температура, масса, пригодность для обитания, ресурсы, отдалённость от других звёздных систем, сложность освоения и другое.

В итоге, Земля на фоне остальных своих «сестер» и «братьев» оказалась самой дорогой во Вселенной. Ценник перевалил за 5 квадриллионов долларов. На минуточку, если записать это число, то у него только нолей будет пятнадцать, не говоря о том, насколько это гигантская сумма!

Кстати, о деньгах. Даже с учетом всех банкнот и монет мира, цифровой валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, недвижимости на самой планете не найдется такой суммы! Количество денег, которыми владеют земляне оценивается в чуть больше, чем один квадриллион долларов, наличных же гораздо меньше - порядка 100 триллионов долларов.

Для сравнения, Марс оценили в 15 000 долларов, а ценник за Венеру не дотянул и до доллара. Кстати, в ее же компании оказались еще свыше тысячи экзопланет, непригодных для жизни. Еще интересный момент: планета Gliese 581c, схожая по климату с Землей, согласно подсчетам ученого, стоит всего 150 долларов.

Рубрика: Лайфстайл

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