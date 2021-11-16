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Звездная кухня: Ромовая баба и польский кекс от Оксаны Сташенко

Ведущая кулинарного шоу «Вкусно» на телеканале «360» поделилась с нами рецептами, которые открыла на съемках своего шоу

Фото: Depositphotos

Заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко подробно рассказала, как приготовить сладкий кулинарный шедевр в двух вариантах.

Ромовая баба 

Ингредиенты (для 3 штук):

• мука высшего сорта – 450 г • дрожжи прессованные – 22 г • соль – 6 г • сливочное масло – 150 г • мед – 24 г • сахар – 30 г • яйцо куриное – 340 г (6 штук) • цедра 1 апельсина • готовая сахарная помадка – пачка

сироп:

• вода – 1 л • сахар – 500 г • анис – 5 звездочек • корица – 1 палочка • гвоздика – 3 шт. • перец горошком – 2 шт. • ром – 100 мл

Рубрика: Лайфстайл

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