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Вентиляционные решетки: их особенности и применение

Обустройство системы воздухообмена (вентиляции) в любом коммерческом или жилом помещении является необходимостью. С ее помощью происходит насыщение воздуха кислородом, нормализуется микроклимат, устраняются такие проблемы, как грибок и плесень

Система воздухообмена – это не только каналы в стенах или потолке, но еще и вентиляционные решетки разных типов и форм. Рассмотрим их особенности, назначение и разновидности.

Функции вентиляционных решеток

Данный элемент является обязательной часть системы воздухообмена. С его помощью обеспечивается контроль циркуляции воздушных масс. Вентиляционные решетки от проверенных производителей также имеют привлекательный дизайн, благодаря чему хорошо вписываются в интерьер помещения. Кроме того, эти элементы защищают от попадания в систему вентиляции мусора, грызунов и насекомых.

Классификация вентиляционных решеток

Подобные элементы классифицируются в соответствии с такими параметрами:

  • Особенности места монтажа. Есть модели, монтируемые на улице, внутри помещения, между отдельными комнатами.
  • Назначение. Существуют настенные, напольные, потолочные, цокольные, дверные модели вентиляционных решеток.
  • Материалы изготовления. В производстве применяется пластик, алюминий, сталь с антикоррозионным покрытием. Также делают решетки из бронзы, латуни, меди. Пластиковые модели стоят дешево, но имеют небольшой срок службы, так как быстро подвергаются деформациям.
  • Форма. В продаже представлено множество вариантов вентиляционных решеток. Есть изделия в форме прямоугольника или ромба, квадрата, круга, овала.
  • Регулируемые и нерегулируемые модели. На этих элементах остановимся подробнее.

Особенности регулируемых и нерегулируемых вентиляционных решеток

Стандартные изделия без возможности регулировки являются простыми в монтаже, они долговечны, имеют высокую эксплуатационную устойчивость. Но с их помощью нельзя управлять потоками воздуха, поступающего в помещение. Регулируемые решетки оснащаются подвижными жалюзи – ними можно регулировать интенсивность воздухообмена.

Приобретать элементы для воздуховода следует в проверенных компаниях, долгие годы занимающихся изготовлением и продажей подобных комплектующих. Только тогда вентиляционные решетки будут полностью выполнять поставленные задачи, прослужат долго без ухудшения внешнего вида.

Рубрика: Лайфстайл

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