Много сладкого не бывает!
Ведущий программы «Просто кухня» на СТС подготовил для читателей «Собеседника» рецепты сладостей
Французские булочки с корицей в сливочно-ванильной пропитке
Ингредиенты:
ТЕСТО 1-я часть:
• молоко – 240 мл • сливочное масло – 75 г • сахар – 100 г • дрожжи сухие быстрорастворимые – 10 г
ТЕСТО 2-я часть:
• мука пшеничная – 560 г • яйца –
2 шт.
ПОСЫПКА:
• сливочное масло – 75 г • тростниковый сахар – 200 г • молотая корица – 30 г
ГЛАЗУРЬ:
• сливочный сыр – 170 г • сливочное масло – 80 г • сахарная пудра – 250 г
• ванилин – 1/2 ч. л.
Понадобится прямоугольная форма для выпекания около 20x30 см.
В сотейник перелить молоко, отправить кусочек сливочного масла
(75 г) и слегка подогреть на медленном огне.
Всыпать в молоко сахар и дрожжи, перемешать.
Муку пересыпать в дежу, разбить 2 яйца и начать замешивать на медленной скорости крюком в тестомешалке. Затем влить теплое молоко с маслом и дрожжами, продолжать замешивать. Переложить замешенное тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и отправить на теплую водяную баню на 1 час.
Муку (40 г) насыпать на стол, переложить тесто и раскатать скалкой в разные стороны в прямоугольный пласт около 1–1,5 см толщиной.
Смазать пласт размягченным сливочным маслом (75 г) ровным слоем.
Смешать тростниковый сахар с корицей и посыпать тесто ровным слоем.
Свернуть тесто в рулет и разрезать на 12 частей, каждую часть перевернуть корицей вверх, придать круглую форму и слегка спрессовать.
Смазать форму для выпекания сливочным маслом (30 г) и переложить булочки. Накрыть форму с булочками пищевой пленкой и отправить на 30 минут в теплое место, чтобы они увеличились в объеме.
Отправить форму с булочками в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.
ЗАЛИВКА:
Сливочный сыр смешать с размягченным сливочным маслом (80 г), ванилином и сахарной пудрой с помощью венчика до однородной консистенции.
Готовым булочкам дать остыть около 10 минут.
Покрыть булочки сливочно-ванильной заливкой.
Лукошки с вишней
Ингредиенты:
• мука – 210 г • яйцо – 1 шт. • разрыхлитель – 1 ч. л. • сливочное масло – 130 г • замороженная вишня без косточек – 200 г • крахмал кукурузный – 20 г • сахар – 80 г • соль – 1 щепотка
Смешать сухие ингредиенты: 200 г муки, 20 г сахара, разрыхлитель и щепотка соли.
Добавить к сухим ингредиентам размягченное сливочное масло, яйцо, хорошенько замесить и отбить тесто руками. Накрыть тесто пищевой пленкой и отправить в холодильник на 30 минут.
НАЧИНКА:
Сковороду поставить на огонь, насыпать 60 г сахара и добавить вишню.
Разбавить 20 г крахмала 30 мл воды.
Когда вишня растает и сахар растопится, нужно влить 2/3 разведенного крахмала, одновременно перемешивая вишню, держать на медленном огне до загустения около 1 минуты.
Начинку перелить в отдельную миску, накрыть пищевой пленкой и дать остыть.
На стол насыпать немного муки (1 ч. л.), положить сверху тесто и раскатать скалкой в пласт средней толщины.
Вырезать несколько кружков двух диаметров – для дна и бортиков – и крышечку из теста чуть большего диаметра.
В формочки положить кружочек теста и пальцами распределить по бортам и дну, оставить небольшие торчащие из формочки края.
Положить в формочку по 1–1,5 ст. л. начинки, накрыть крышечкой из теста и закрепить края, слегка надавливая вилкой.
Выровнять края, чтобы тесто сильно не торчало, и с помощью деревянной шпажки сделать 3 отверстия в крышечке.
То же самое проделать с остальным тестом и начинкой.
Переложить лукошки на противень и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут.