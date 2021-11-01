Много сладкого не бывает!

Французские булочки с корицей в сливочно-ванильной пропитке

Ингредиенты:

ТЕСТО 1-я часть:

• молоко – 240 мл • сливочное масло – 75 г • сахар – 100 г • дрожжи сухие быстрорастворимые – 10 г

ТЕСТО 2-я часть:

• мука пшеничная – 560 г • яйца –

2 шт.

ПОСЫПКА:

• сливочное масло – 75 г • тростниковый сахар – 200 г • молотая корица – 30 г

ГЛАЗУРЬ:

• сливочный сыр – 170 г • сливочное масло – 80 г • сахарная пудра – 250 г

• ванилин – 1/2 ч. л.

Понадобится прямоугольная форма для выпекания около 20x30 см.

В сотейник перелить молоко, отправить кусочек сливочного масла

(75 г) и слегка подогреть на медленном огне.

Всыпать в молоко сахар и дрожжи, перемешать.

Муку пересыпать в дежу, разбить 2 яйца и начать замешивать на медленной скорости крюком в тестомешалке. Затем влить теплое молоко с маслом и дрожжами, продолжать замешивать. Переложить замешенное тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и отправить на теплую водяную баню на 1 час.

Муку (40 г) насыпать на стол, переложить тесто и раскатать скалкой в разные стороны в прямоугольный пласт около 1–1,5 см толщиной.

Смазать пласт размягченным сливочным маслом (75 г) ровным слоем.

Смешать тростниковый сахар с корицей и посыпать тесто ровным слоем.

Свернуть тесто в рулет и разрезать на 12 частей, каждую часть перевернуть корицей вверх, придать круглую форму и слегка спрессовать.

Смазать форму для выпекания сливочным маслом (30 г) и переложить булочки. Накрыть форму с булочками пищевой пленкой и отправить на 30 минут в теплое место, чтобы они увеличились в объеме.

Отправить форму с булочками в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.

ЗАЛИВКА:

Сливочный сыр смешать с размягченным сливочным маслом (80 г), ванилином и сахарной пудрой с помощью венчика до однородной консистенции.

Готовым булочкам дать остыть около 10 минут.

Покрыть булочки сливочно-ванильной заливкой.