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Будущее по звездам от австралийского астролога Аделаиды: гороскоп на 4-10 ноября

Львам стоит уделить больше внимания близким, а стрельцов увлекут яркие идеи

Фото: Global Look Press

Овен (21 марта – 20 апреля) Делайте ставки на тех, кто заслуживает доверия. Есть большая вероятность, что вам поступят заманчивые деловые предложения, но прежде необходимо всё тщательно обмозговать. 

Телец (21 апреля – 20 мая) Вероятны приятные сюрпризы, неожиданные подарки, романтические знакомства. В выходные дни оставайтесь дома и избегайте шумных компаний.

Близнецы (21 мая – 20 июня) В материальном затруднении находитесь не только вы, поэтому смиритесь с неизбежностью и отложите дорогую покупку до лучших времен, а они непременно наступят! 

Рак (21 июня – 22 июля) Вам готовы протянуть руку помощи люди, которым вы сами когда-то помогли в трудный период их жизни. При необходимости воспользуйтесь этими благоприятными для вас обстоятельствами. 

Лев (23 июля – 22 августа) Решительно отменяйте деловые или личные встречи, если почувствуете недомогание или усталость. Тем не менее уделите внимание тем, кто вам по-настоящему дорог. 

Дева (23 августа – 23 сентября) Не упустите возможность использовать благоприятный период. Действуйте активно, отстаивая свою точку зрения, убеждая коллег поверить в успех будущего мероприятия. 

Весы (24 сентября – 23 октября) Вам катастрофически не хватает времени. Постарайтесь найти общее между фактами, как будто не связанными между собой, но на самом деле очень влияющими на ситуацию. 

Скорпион (24 октября – 21 ноября) Оптимизм возьмет верх, несмотря на то, что вам не всегда всё удается с первой попытки. А в целом всё у вас идет неплохо, новые проекты и ранее начатые дела увенчаются видимыми достижениями. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Вас увлекут яркие и интересные идеи, вы захотите попробовать себя на необычном для вас поприще, но ваше внимание постоянно будет переключаться на другие неотложные дела, требующие незамедлительного вмешательства. 

Козерог (22 декабря – 19 января) Поддержите советом или посильной помощью тех, кто нуждается в вашем участии. Благоприятное время добиться успехов в любой творческой деятельности, поэтому не поддавайтесь празднолюбию.

Водолей (20 января – 18 февраля) Вы столкнетесь с затруднениями, которые принесут разочарование, а виной всему – забывчивость и невнимательность из-за накопившейся усталости. Вам необходимы план действий на ближайшую перспективу и отдых. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта) Вы проявите редкую изворотливость, которая позволит вам оставить далеко позади ваших соперников. Подходящее время для работы, требующей терпения и аккуратности. 

Рубрика: Лайфстайл

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