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Гороскоп от австралийского астролога Аделаиды на 28 октября – 3 ноября

Рассказываем, что приготовили нам звезды в ближайшие семь дней

Фото: скриншот с Youtube

Овен (21 марта – 20 апреля) Вы сумеете найти тонкие дипломатические подходы, чтобы заинтересовать вашими идеями серьезных и деловых людей. Вас порадуют новые концепции и возможность воплотить в жизнь творческие замыслы. Находите время для полноценного отдыха.

Телец (21 апреля – 20 мая) Вам необходимо распределить усилия так, чтобы их хватило на осуществление самого важного для вас на данный момент. Не откажите в просьбе нуждающемуся в вашем совете или помощи по делу, пусть даже это вам не очень приятно. 

Близнецы (21 мая – 20 июня) Ваше настроение переменчиво, может бросаться из одной крайности в другую, вы много работаете и чувствуете усталость, а окружающим трудно понять, что с вами происходит. 

Рак (21 июня – 22 июля) Вы решите навести порядок в делах, а это уже стало насущной проблемой, и в этот период подобная деятельность не будет в тягость, а скорее, наоборот, ваше жизнеощущение подлакируется. 

Лев (23 июля – 22 августа) Будьте крайне осторожны в этот период времени, чтобы не быть обманутым или втянутым в сомнительную авантюру. Тщательно присматривайтесь к людям, с которыми вам предстоит сотрудничать. 

Дева (23 августа – 23 сентября) Влияние благоприятных тенденций дает вам силы и возможность осуществить в наибольшей степени смелые замыслы. Любые встречи деловой направленности в это время дадут положительный результат. 

Весы (24 сентября – 23 октября) Вы на словах и на деле поддержите человека, оказавшегося в непростой жизненной ситуации, чем вызовете недовольство ближайшего окружения, но это не должно вас сильно удручать. 

Скорпион (24 октября – 21 ноября) Вы преуспеете в делах и удивите окружающих своими основательными познаниями на злободневные темы. Есть большая вероятность получить заманчивое предложение в профессиональном плане. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) У вас сейчас уйма работы, которую необходимо сделать, хотя и не хочется. Настройтесь на серьезный лад. Приложите максимум усилий, чтобы не навязывать свою волю при попытке договориться. 

Козерог (22 декабря – 19 января) Для вас ближайший промежуток времени связан не только с прекрасными свежими мыслями и идеями, но и с возможностью довести до конца дела, которые, казалось бы, зашли в тупик. 

Водолей (20 января – 18 февраля) Вы получите ценную информацию, благодаря которой сможете изменить что-то в лучшую сторону как в личной жизни, так и в профессиональном движении вперед. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта) Вам поступит заманчивое предложение поработать в несколько ином направлении, чем вы занимаетесь в настоящий момент. Большая вероятность получить солидное вознаграждение за проделанную кропотливую работу.

Рубрика: Лайфстайл

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