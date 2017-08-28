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Сын Караченцова назвал перевод актера в реанимацию обычной практикой

Культура и ТВ

Карпухина Мария 11:56, 21 сентября 2017

Сын госпитализированного Николая Караченцова Андрей рассказал о состоянии актера. 

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Николая Караченцова перевели в реанимацию НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Сын Караченцова Андрей рассказал РИА «Новости», что состояние актера не ухудшилось. 

«Состояние Николая Петровича не ухудшилось и остается стабильным, как все последнее время. А в реанимацию он переведен после полного обследования, которое было проведено. Это обычная практика», — сказал сын актера. 

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