Суд арестовал 60 тысяч евро на счете Серебренникова

Басманный суд Москвы наложил арест на счета, квартиру и автомобиль режиссера Кирилла Серебренникова.

Об аресте имущества Серебренникова РИА «Новости» в четверг, 9 ноября, рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«Арест наложен на счета в рублях и валюте, квартиру и автомобиль», — цитирует Цареву агентство.

Пресс-секретарь уточнила, что арестованы денежные средства, находящиеся на счетах, в сумме более 360 тысяч рублей и более 60 тысяч евро, а также более четырех тысяч долларов наличными.