Смотреть нельзя запретить. 5 главных вопросов о "Матильде"

Sobesednik.ru выяснил подробности о противниках «Матильды», добивающихся запрета показа фильма в кинотеатрах страны.

Об отказе демонстрировать скандальную «Матильду» Алексея Учителя уже заявили объединенная сеть «Формула кино» и «Синема стар» (75 кинотеатров по всей стране), а также единственный кинопрокатчик в Ингушетии.

1. Чего боятся прокатчики?

Наталья Поклонская полагает, что кинопрокатчики решили не показывать фильм из-за сомнений в законности выдачи прокатного удостоверения и нежелания оскорбить «религиозные чувства верующих». На самом деле только ингушский кинотеатр «Дружба» не будет показывать фильм, дабы «не оскорблять». А вот крупнейшие сети кинотеатров в России больше беспокоит безопасность россиян, которые могут пострадать как раз от оскорбленных «верующих»: православные радикалы уже открыто объявляют о том, что будут отстаивать свои интересы всеми доступными способами. Включая поджоги кинотеатров.

В этом смысле отказ от проката выглядит оправданным: при желании пронести в кинозал можно даже оружие. Пострадают люди, а кинотеатры в таком случае понесут и материальный, и репутационный ущерб.

– В наши задачи входит все – от банальной защиты от пиратов и мелких воришек вплоть до контроля, чтобы в кинозал не проносилось запрещенное, – рассказал «Собеседнику» сотрудник одного из ЧОПов, который несколько лет занимался охраной кинотеатров. – Обеспечивать безопасность непросто. Кому из пришедших отдохнуть понравится тотальный досмотр? К тому же нельзя пугать дубинками, пистолетами детей, с которыми люди приходят в кино. А что может сделать охранник без оружия в случае нападения? Только вызвать подкрепление или полицию.

К слову, услуги охранных предприятий недешевы: по прайсам ЧОПов, один невооруженный охранник обойдется заказчику где-то в 90 тыс. рублей в месяц.

Впрочем, что касается «Матильды», то МВД уже отреагировало на просьбу главы Минкульта Владимира Мединского, заявив: «Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД России по ситуации».

2. Кто поддерживает Поклонскую?

Идею травить фильм и режиссера на государственном уровне Наталье Поклонской подала православная организация «Царский крест» (ЦК) – это они обратились к депутату с жалобами. В костюмированной мелодраме ЦК, не посмотрев фильм, обнаружил «искажение исторических событий» и «антироссийскую и антирелигиозную провокацию в сфере культуры».

А в январе общественная православная организация «Христианское государство – Святая Русь» (ХГСР) разослала «соборное обращение» по кинотеатрам, где заявила, что фильм порочит «весь Дом Помазанников Божиих Романовых». «Если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть, может, даже пострадают люди», – говорится в письме. РПЦ при этом свою связь с ХГСР категорически отрицает.

В августе еще одно православное движение «Сорок сороков» провело фактически несанкционированный митинг, который назвали «стоянием» у столичного храма Воскресения Христова в Кадашах. В мероприятии принял участие действующий священник РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин.

3. Почему власть бездействует?

Коллеги Натальи Поклонской в Госдуме возмущены раздутым скандалом вокруг «Матильды» и всячески призывают власти остановить «мракобесие».

– В России нет закона, по которому можно было бы запретить показ фильма Учителя. Этот скандал – не более чем беснования людей, которые непонятно на чем основаны, – прокомментировал известный режиссер, первый зампред комитета по культуре ГД Владимир Бортко.

А депутат Елена Драпеко обвиняет власть в бездействии по отношению к тем, кто угрожает безопасности россиян:

– Я давно отправила запрос в Генпрокуратуру с требованием найти и наказать тех, кто публикует угрозы. Но на него никто не отреагировал. Теперь запросы написали Ирина Роднина и Оксана Пушкина, министр культуры обратился... Если наша власть не в состоянии прекратить эту вакханалию, тогда зачем мы ее поддерживаем? Любой радикализм нужно уничтожать в зародыше, иначе это все может привести к социальным волнениям.

4. Кто стоит за конфликтом?

Съемки фильма финансировали Фонд кино и Газпромбанк – через подконтрольный ему кипрский офшор Tradescan Consultants Ltd.

Как утверждает первоначальный продюсер фильма Владислав Москалев, указание Газпромбанку выделить 10 млн $ на кинокартину дал экс-глава Управделами президента Владимир Кожин. А его об этом в свою очередь попросил вхожий в Кремль продюсер и пародист Владимир Винокур.

Москалев также обвиняет Винокура в том, что он якобы отблагодарил Кожина за содействие, подарив ему дорогие наручные часы. Но эти выпады могут быть обусловлены и просто личным конфликтом. Москалев был одним из соавторов фильма на ранней стадии, но вышел из него в 2012-м после неудачной попытки сместить Учителя.

В 2013-м Москалев был объявлен в розыск по делу о хищении средств из Фонда Винокура. Сейчас проживает в Канаде вместе с супругой – бывшей примой-балериной Большого театра Светланой Лунькиной.

Винокур отвергает претензии Москалева, но детали сделки по финансированию фильма раскрывать отказывается, ссылаясь на коммерческую тайну. Алексей Учитель называет подозрения в коррупционной схеме «полным бредом», при этом подтверждая факт договора с Газпромбанком.

Газпромбанк пока никак публично не комментировал скандал вокруг продукта своих инвестиций. Однако с банком в какой-то степени связана и противоположная сторона конфликта – предприниматель Константин Малофеев. Именно его называют вдохновителем движения «Царский крест», с подачи которого началась кампания против «Матильды». Несколько лет назад Малофеев имел деловые отношения с Газпромбанком, который аккумулировал акции «Ростелекома» в интересах предпринимателя.

Телеканал «Царьград», генпродюсером и акционером которого является «православный олигарх» Малофеев, косвенно подтвердил, что за травлей фильма стоит именно он. В сообщении на сайте «Царьграда» указывается, что он «никогда не скрывал критического настроя в отношении кощунственной ленты Алексея Учителя».

Получается, «государственник» Малофеев пошел не только против горячо приветствовавшего присоединение Крыма режиссера Алексея Учителя, но и против империи Алексея Миллера.

– Ничего удивительного, у нас властные башни нередко действуют разнопланово, – сказал «Собеседнику» политолог, экс-сотрудник администрации президента Дмитрий Некрасов. – Малофеев не раз решался на самостоятельные действия.

По словам Некрасова, даже если Малофеев со своей православной идеологией перешел дорогу другим серьезным людям власти, сильно его наказывать не будут – главное, что он «не против Путина».

5. Есть ли в фильме крамола?

Первый публичный показ «Матильды» состоялся во Владивостоке и прошел без эксцессов.

– Фильм, несмотря на то, что я недолюбливаю новое русское кино, мне очень понравился, – рассказал дальневосточный блогер Николай Коваль. – Качественная работа с красивыми костюмами, дорогими декорациями, великолепными операторской, режиссерской и актерскими работами. «Матильду» обвиняли в излишестве сексуальных сцен... За весь фильм голую грудь главной героини показали три раза и то мельком. И это было необходимо по сюжету. На этом весь «секс»!

Царь мне показался волевым и положительным, хотя, судя по воспоминаниям его современников, таким не был вовсе. Поклонская говорила, что в фильме церкви горят. Нет там такого! Николай II в фильме – очень верующий и, я бы сказал, набожный. И никакой политики. Один рассказ об отношениях царя с балериной Кшесинской и супругой – будущей царицей Александрой Федоровной. Никаких грубостей и пошлости, только любовь.

Похоже, что безумие вокруг «Матильды» продлится еще недолго – вплоть до широкого показа ленты. Когда всем станет очевидно: скандал, инициированный Поклонской или посредством Поклонской, не стоил и выеденного яйца.