Лучшие сериалы ноября

Нас ждет возвращение одного из лучших сериалов десятилетия – «Фарго», который в стилистике гангстерских фильмов Коэнов исследует самые темные стороны американской души. В то же время режиссер и продюсер Жора Крыжовников заставит Ивана Янковского, Никиту Кологривого и Сергея Бурунова дать слово пацана. Игорь Петренко и Александр Устюгов борются с бандой «ЗИГ ЗАГ» в блокадном Ленинграде. Марк Руффало и Хью Лори пытаются спасти слепую девочку в оккупированной Франции во время Второй мировой.

«Весь невидимый нам свет» С 2 ноября, Netflix

Долгожданная экранизация романа Энтони Дорра, получившего Пулитцеровскую премию, в которой снялись Марк Руффало и Хью Лори. Многослойную военную эпопею с параллельным повествованием и нелинейными скачками во времени невероятно сложно перенести на экран. Поклонники книги в любом случае будут разочарованы – сериал скорее всего постигнет участь картины «Щегол» по роману Донны Тарт. Но в том, что авторы телеадаптации – режиссер Шон Леви и сценарист Стивен Найт – выложились на все сто, мы можем быть уверены. Сериал начинается с событий августа 1944-го. Американская авиация бомбит оккупированный нацистами французский город Сен-Мало. Слепая девушка Мари-Лора Леблан живет в Париже со своим отцом Даниэлем (Марк Руффало), который смастерил из дерева точную модель района, чтобы обучить дочь ориентироваться на ощупь. Вторжение нацистов в Париж вынуждает Мари и Даниэля бежать в Сен-Мало к дяде Этьену (Хью Лори). Там Мари начинает слушать радиоэфиры некоего Профессора. Эти же крамольные трансляции становятся тайной отдушиной для немецкого мальчика-сироты Вернера, которому поручают устранить все вражеские радиопередачи. Во время бомбардировки Сен-Мало их линии пересекутся...

«Банда «ЗИГ ЗАГ» C 1 ноября, KION, РЕН ТВ

Режиссер Виталий Воробьев («Баллада о бомбере», «Мотыльки») снял ретродетектив о криминальном блокадном Ленинграде с Игорем Петренко, Александром Устюговым, Екатериной Вилковой, Марией Лисовой и Павлом Трубинером. По сюжету в 1941-м в осажденном городе банда промышляет грабежами и мошенничеством, подделывая продовольственные карточки. «ЗИГ ЗАГ» расшифровывается как «Защита интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера». Игорь Петренко играет сотрудника Ленинградского УГРО Тихона Львова, а Александр Устюгов – лейтенанта контрразведки Свидерского. Неожиданные напарники волей случая оказываются втянуты в любовный треугольник: оба влюблены в героиню Марии Лисовой – Юлию, сотрудницу Всесоюзного института растениеводства. Сериал можно будет посмотреть на канале РЕН ТВ.

«Саша против!» C 2 ноября, PREMIER

В новом подростковом драмеди режиссер Анна Зайцева («Сама дура») аккуратно поднимает тему межнациональных отношений. У 17-летней Саши проблемы с мамой. Сначала ей запрещают заниматься тайским боксом после травмы, а потом еще ставят перед фактом, что мама выходит замуж за казаха. И теперь девушке предстоит делить комнату со сводным братом Мамажаном. Жан – ее ровесник и мечтает стать известным рэпером. Одноклассники смеются над ним, в том числе из-за его национальности. Сводным брату и сестре предстоит пройти путь от полного неприятия и ненависти к теплым взаимным чувствам.

Главные роли сыграли Анна Потебня и Алихан Нуржауов.

«Отмороженные» C 2 ноября , more.tv , Wink

Слова актрисы Светланы Ивановой о проекте звучат весьма амбициозно: «Это фильм «Назад в будущее», если бы его снимал Тарантино». Однако губу не раскатываем, история простенькая: четыре бандита в конце 90-х приезжают в столицу выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и просыпаются в 2022 году (разумеется, в некий параллельный эскапистский 2022 год, где нет событий 24 февраля). Герои проходят адаптацию в новом дивном мире с интернетом, айфоном и повзрослевшими детьми, которые неожиданно стали их ровесниками, а также собираются устроить акт возмездия бывшему боссу, который сделал их «отмороженными».

В ролях: Светлана Иванова, Ян Цапник («Метод», «Триггер»), Влад Коноплев («Король и шут», «Восьмидесятые»).

«Слово пацана. Кровь на асфальте» С 9 ноября, Wink , START

Один из самых ожидаемых сериалов этой осени – новая работа Жоры Крыжовникова. Режиссер любит экспериментировать с новыми для себя жанрами: после комедий «Горько», «Горько-2», «Самый лучший день» он снял драмеди о ВИЧ «Звоните ДиКаприо!», мелодраму-мюзикл «Лед-2» и еще готовит экранизацию «Преступления и наказания» по Достоевскому. «Слово пацана» – проба работы в криминальном жанре. Злые улицы конца 1980-х: нищета, подростковые банды, дворовые разборки и «битвы за асфальт», видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом». Главный герой 14-летний Андрей – типичный хороший мальчик из интеллигентной семьи, учится в музыкальной школе. Одним словом – идеальная жертва для дворовой банды. Чтобы защитить себя, парень пытается скорешиться с «пацанами» и жить по их правилам.

В сериале снялись Иван Янковский, Никита Кологривый и Сергей Бурунов.

«Фарго» C 22 ноября, FX

Вселенная братьев Коэн расширяется даже без их участия. Полнометражный фильм «Фарго» 1996 года оказался бездонным кладезем новых мрачных сюжетов, образчиком черного юмора, криминальной драмы с чернухой и хтонью. Другими словами, для американцев «Фарго» – та самая гоголевская «Шинель», из которой «все мы вышли». Сериал вышел в 2014-м, в первом сезоне сыграли Билли Боб Торнтон и Мартин Фриман. Четвертую часть окрестили худшей во всей антологии. Создатель шоу Ноа Хоули обещает, что предстоящий пятый сезон исправит провал своего предшественника. Это история обычной на первой взгляд домохозяйки Дороти Лайон (Джуно Темпл), у которой возникают проблемы с властями. Но не будем обманываться красивой картинкой – нам явно предстоит вытрясти чертову дюжину скелетов из ее шкафа.

В ролях: Джуно Темпл («Тед Лассо»), Джон Хэмм («Безумцы», «Благие знамения»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Джо Кири («Очень странные дела») и др.