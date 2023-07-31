«Юнона» и холокост

Письмо Театра Ленком, опубликованное в очень государственной «Российской газете», наделало много шума. Театр собирался на гастроли в Израиль с ремейком своего легендарного спектакля «Поминальная молитва», но после возмущений израильтяне гастроли отменили. А драматичные объяснения Ленкома про «корчащихся в бессильной злобе Иванов, не помнящих родства» и «Украину с ее антисемитскими и русофобскими шествиями и лозунгами» обсуждали всю неделю.

Отмена, судя по всему, произошла под давлением антивоенных активистов. Подпись актера Анатолия Белого, стоявшая в числе прочих в обращении к организаторам (всего 8000 подписантов), стала особенным триггером. И хотя есть другая версия – что на «Поминальную молитву» плохо продавались билеты, все-таки основной следует считать пресловутую «отмену культуры», ведь от знаковых людей театра (Дмитрия Певцова, Олеси Железняк, Андрея Леонова) не раз звучали заявления, которые, скажем так, сильно расходятся с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

В письме Ленком разошелся не на шутку. Называет выступавших против гастролей «клоунами». Картину, происходящую на Украине, авторы видят так: «открытые марши в честь Бандеры и дивизии СС «Галичина», ярые национал-фашистские выступления ведущих политиков, героизация нацизма, открытая многолетняя война против русских на Донбассе». «Подобная наивная слепота уже привела к «Холокосту» и Второй Мировой войне», – заключают авторы. Для российского ТВ это вполне обычный текст, но для тех, кто в Израиле не слушает российскую пропаганду и к тому же в курсе, что президент Украины – еврей, – текст-бомба. Проигрывает разве что прошлогодним заявлениям Сергея Лаврова про то, что у Гитлера могла быть еврейская кровь, а самые ярые антисемиты – сами евреи...

Письмо подписано «коллектив театра». Однако кто именно его написал и спрашивали ли мнение у ленкомовцев? После скандала театр ушел в глухую оборону. Андрей Леонов, играющий в «Поминальной молитве» главную роль Тевье, в разговоре с «Собеседником» сказал, что не подписывал письмо и узнал о его содержании уже из публикаций. Дозвонились мы и до второго исполнителя этой роли – Сергея Степанченко.

– Я ничего не знаю о сложившейся ситуации, поэтому не знаю, как это комментировать. Все пока неясно, – сказал артист.

– Сергей Юрьевич, но вы лично подписывали письмо?

– Но вы зачем это спрашиваете?! Подписывал я или не подписывал... Какой вам интерес от этого?! Достаточно того, что это письмо появилось. И это правильно. А уж кто его подписывал – это неважно.

Чуть больше сообщила «Собеседнику» Александра Захарова – актриса Ленкома и дочь Марка Захарова, чье имя теперь носит театр:

– Я бы заметила, что нынешняя «Поминальная молитва» – вовсе не постановка Марка Захарова. Этот спектакль ставил актер Александр Лазарев, пытаясь копировать шедевр отца. Насколько это получилось – не буду судить. Все решения в театре теперь принимает директор Варшавер. Я не знаю, кто именно писал это письмо – возможно, завлит Горюнова, но все написанное в любом случае согласовано с директором. Я не уверена, что спрашивали мнение всех артистов, и думаю, что не все бы его подписали.

В пресс-службе театра «Собеседнику» не смогли предоставить оперативный комментарий.

Коллектив отдела культуры.