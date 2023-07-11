«Самый мой лучший муж – это театр!»

Ее любимое слово было: «Поработаем!» Например, на предложения об интервью она так и отвечала. И работать любила, в этом она видела весь смысл жизни. Наверное, поэтому отношения с мужчинами были сложными: конечно, кому понравится, когда любимая женщина или жена постоянно находится на съемках, в театре, в разъездах с концертами.

Со стороны кажется, что с мужьями Ирине Мирошниченко повезло: в разное время официально она была зарегистрирована с драматургом Михаилом Шатровым, в пьесах которого играла на сцене, с кинорежиссером Витаутасом Жалакявичюсом, в фильмах которого снималась, с артистом Игорем Васильевым, с которым выходила на сцену. Но сама актриса говорила: «Самый мой лучший муж – это Московский Художественный театр». Она всегда первой заканчивала отношения с избранниками. И называла себя кокеткой, которая очень любит мужчин.

Однако ей больше нравилось быть среди зрителей, признавалась: «От этого общения с ними я заряжаюсь и молодею».

– С Ириной я был знаком более пятидесяти лет, еще с нашей общей студенческой скамьи, она была студенткой старшего курса Школы-студии МХАТ, а я – младшего, – вспоминает Авангард Леонтьев, артист МХТ имени Чехова, где всю жизнь прослужила Мирошниченко. – Ирочка, конечно, уже тогда была заметным человеком – красавица, талантливая, яркая! Всегда, до самого последнего своего времени, если появлялась на людях – в ролях, или на сборе нашей труппы, или просто на улице, так выглядела, что ею все любовались. Она знала, что красавица, но еще умела себя держать в тонусе. Понимала, что для этого нужно, старалась ухаживать за собой и в этом смысле не давала себе никакого послабления.

О макияже Ирины Мирошниченко в свое время написал эпиграмму Валентин Гафт:

В таланте у Мирошниченко

Все краски есть и все оттенки,

Но самая большая краска,

Когда лицо почти как маска.

Говорят, тогда актриса обиделась на такое мнение Гафта.

Бывало, что на кинороли Ирину Петровну приглашали, увидев ее не на сцене или на экране, а почти на улице. Например, актриса рассказывала, как режиссер Тарковский пригласил ее в фильм «Андрей Рублев» на роль Марии Магдалины – он просто увидел ее в ресторане, долго наблюдал за ней и подошел познакомиться.

– Тарковский долго лепил мою внешность: гримеры мне удлинили нос, еще больше подчеркнули скулы. То есть делали образ Магдалины таким иконописным, – вспоминала Ирина Петровна.

После выхода этой картины на экраны про Мирошниченко стали говорить: «Актриса нездешней красоты».

Но первым в кино ее привел режиссер Георгий Данелия, когда пригласил тогда еще студентку первого курса Школы-студии на небольшую роль сестры главного героя в свой фильм «Я шагаю по Москве». Девушка снялась, за что была чуть не отчислена из вуза. Ведь студентам, особенно первокурсникам, запрещалось сниматься в кино.

– В тот момент я просто себя ненавидела за то, что поступила так эгоистично и легкомысленно, – рассказывала сама Ирина Петровна. – Было собрание, я плакала, переживала. Меня спасли мои однокурсники, которые якобы ругали, а в конце сказали: «Голосуем за строгий выговор!» И это стало моим спасением, меня не отчислили.

– Мы с Ириной Петровной впервые встретились в середине 1980-х на съемках фильма «Тайны мадам Вонг», где она играла главную роль, а я – эпизодическую – бортпроводницу Свету, – рассказывает актриса Ольга Спиркина. – Мы долго плавали в Крыму по Черному морю на теплоходе «Грузия», где проходили съемки. Вообще, по сценарию моя роль была намного больше, но, говорят, что Ирина Петровна, увидев меня – блондинку, попросила перекрасить меня в брюнетку, а потом, когда и из нее сделали брюнетку (если помните фильм), она посоветовала сократить мою роль. Не знаю, правда это или нет. Но мне в свое время часто говорили, что я похожа на молодую Мирошниченко. Мы потом много с ней пересекались, снимались вместе в разных передачах, общались. Я всегда завидовала ее умению держать дистанцию с людьми, независимо, на расстоянии, с особым достоинством. Этакая королева в любой ситуации! Даже в зрелом возрасте подавала себя привлекательной, у нее все было хорошо с самооценкой.

«Были жалобы на плохое самочувствие»

– Мы все очень сожалеем, что произошла такая трагедия – умерла прекрасная актриса Мирошниченко, – делится с «Собеседником» актер МХТ имени Чехова Евгений Киндинов. – И в нашем последнем сезоне Ирина много играла, хотя были жалобы на плохое самочувствие. Она сильная актриса, у нее замечательные работы и в театре, и в кино. Вспоминаю, как отмечали ее 80-летие: она и стихи читала, и пела. Яркая, улыбающаяся, стройная, обаятельная. Кто бы мог подумать, глядя на нее, что ей осталось так мало?!

– Мне кажется, Ирочке сил и давало то, что она – артистка Художественного театра! – рассуждает Авангард Леонтьев. – Была невероятно активным человеком, самозатратной, полностью погружалась в работу. Могла, как художник, сама себе придумать костюм, что для актрисы-женщины очень важно. Да, в последние годы она побаливала, но не сдавалась никогда. Даже когда слегла, оказалась в больнице, мы все надеялись, что ее сила духа, воля сумеют победить и на этот раз. Но видите, не получилось. Очень непривычно сейчас думать об Ирочке в прошедшем времени. Сложно представить нашу жизнь без нее.