Театр Моссовета решил помочь зрителю

– Вообще, это не официальное открытие сезона, мы открываемся в сентябре. Но спектакли уже начали играть, – делится Елена. – Понимаете, летом в столице много приезжих, которые хотят сходить в театр, а некуда – все в отпусках, вот мы и решили помочь зрителю.

– Ну и самим подзаработать?

– Естественно! А как же?! В любой труппе есть актеры, которые не снимаются, и единственный их заработок – это театр.

– Елена, знаю, что некоторые снимающиеся в кино актеры недовольны, что так рано начинаются спектакли в их репертуарных театрах. И как тут построить свой рабочий съемочный график? Денег-то в кино больше можно получить, чем в театре...

– Тут уже каждый выбирает для себя, смотря что у него в приоритете. Жизнь – это вообще всегда выбор. С утра выбираешь: что надеть, что съесть... И у актеров: сниматься в кино или же полностью отдать себя театру. У каждого свой выбор. У меня был некий период, когда после фильма «Формула любви» меня много звали сниматься, а я выбирала работу в театре, играла по тридцать спектаклей в месяц! Была глупа, каюсь! Сегодня же я могу себе позволить, чтобы театральную афишу подстраивали под мой съемочный график. Но поскольку я люблю свой родной театр, в котором работаю сорок лет, то стараюсь идти ему навстречу, а уже потом – съемки.

– А может, театрам лучше и в отпуск не уходить, а работать круглый год?

– Конечно, было бы здорово! Но театр – это ведь не только актеры, которые могут себе позволить между спектаклями куда-то поехать отдохнуть или еще где-то подзаработать, на тех же самых съемках или в антрепризах. Театр – это еще и другие службы: костюмеры, гримеры, осветители, рабочие сцены и так далее. Они-то, получается, работают ежедневно. Им-то когда отдыхать?!

– Раньше театры в летний период уезжали на длительные гастроли...

– Прекрасное время было! Но сейчас такого не бывает, это дорого – везти весь театр куда-то на месяц. Это сколько декораций, сколько людей! Ну нереально! Раньше, когда ехали куда-то с длительными гастролями, вывозили туда свои семьи, помню, как-то кошку свою с собой взяла и прятала ее в гостинице целый месяц. Сейчас только краткосрочные поездки с минимальными декорациями.