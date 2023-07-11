Из мечтателей – в «совки»

– Илья, о чем ваша новая программа «ГКЧП» с Дмитрием Низовцевым* на YouTube-канале «Популярная политика»?

– Как вы уже, наверное, поняли, «ГКЧП» мы назвали в честь события, с которым связаны распад Советского Союза и надежды, что эта дорога ведет в какое-то интересное, светлое и разумное будущее, но что-то пошло не так. Из-за того, что все люди во власти были воспитаны в СССР, вышло, как в том анекдоте: что бы они ни делали, получается автомат Калашникова. Видимо, есть какой-то программный код, который тянет их обратно.

В нашей передаче мы будем исследовать настоящее и рифмовать его с какой-то историей из прошлого. Мы родились незадолго до распада Советского Союза, что-то помним из 90-х – как время, когда было, с одной стороны, тяжело, а с другой – люди вокруг мечтали, каким общество должно быть. Многие, кто тогда об этом говорил во весь голос и занимался визионерством по телевизору, сейчас сами превратились в каких-то адских «совков». И хотя программа у нас юмористическая, но мы много размышляем и рефлексируем, чтобы посмотреть на эти развилки в нашей истории, когда все могло пойти по иному пути.

– Во что превратилось российское телевидение?

– В кувалду. Зрителя заманивают чем-то вкусным – классными сериалами или бугагашными юмористическими программами. А затем кувалдой правят ему нужным образом мозги, устраивают лоботомию, чтобы человек ни о чем не думал. Мне кажется, советское телевидение на самом деле не было суперпопулярным и эффективным с точки зрения психологического воздействия. Новости не были развлечением, что сейчас называется инфотейнмент. По сути, это был тот же скучный диктор из радио, которому приделали камеру.

Конкуренция в 90-х заставила телевизионщиков научиться добиваться внимания зрителей и зарабатывать деньги. Это расцвет конкурентного телевидения, где придумывали разные форматы, покупали на Западе популярные шоу, что-то сами докручивали под местную аудиторию, использовали новые технологии и кучу современных движущихся камер.

Медиакорпорации следят за рейтингами и знают, как заставить человека между всеми видами возможного досуга выбрать падение: в прямом смысле падение человека на диван, в переносном – зритель постепенно деградирует.