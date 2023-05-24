Эмигрантский романс. Как устроились режиссёры, покинувшие Россию

Театру после начала спецоперации, пожалуй, досталось больше других во всей культурной жизни. Многие служители Мельпомены уехали из страны, а на родине их постановки оказались отменёнными. Жизнь эмигрантов российская пропаганда рисует исключительно чёрными красками: голодают и скитаются, унижаются и сидят без работы. Однако уехавшие театральные режиссёры продолжают выпускать премьеры за границей, несмотря на якобы существующую отмену русской культуры.

По Америкам и Европам

Пятикратный лауреат «Золотой маски» Дмитрий Крымов прошлой осенью открыл в культовом бродвейском театре La MaMa в Нью-Йорке театральную лабораторию Krymov Lab NYC. На конец 2023 года там запланированы премьеры двух постановок. А сам режиссёр вернулся к чеховским темам и поставил в драматическом театре Клайпеды спектакль «Фрагмент», созданный по мотивам «Трёх сестёр».

Менее удачно складывается карьера в Нью-Йорке Александра Молочникова, также идущего по чеховской стезе. В начале года режиссёр представил эскиз спектакля Chekhov in the Chelsea на английском языке, основанный в первую очередь на «Чайке». Большинство ролей сыграли американские актёры, но были и русские. Например, звезда КВН и скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» Андрей Бурковский.

В день начала Великой Отечественной войны в Театре Вахтангова пройдёт последний показ спектакля «Пёр Гюнт» бывшего главного режиссёра Юрия Бутусова. Новинок от Бутусова теперь скорее нужно ждать в Литве. Режиссёр поставит спектакль на сцене Вильнюсского старого театра – переговоры о сотрудничестве начались ещё до пандемии, но после отъезда из России ускорились. Материал пока не выбран, но Бутусов хочет замахнуться на Вильяма нашего Шекспира.