Эмигрантский романс. Как устроились режиссёры, покинувшие Россию
Кирилл Серебренников – режиссёр года в Германии, Дмитрий Крымов и Александр Молочников тоскуют по Чехову в Нью-Йорке…
Театру после начала спецоперации, пожалуй, досталось больше других во всей культурной жизни. Многие служители Мельпомены уехали из страны, а на родине их постановки оказались отменёнными. Жизнь эмигрантов российская пропаганда рисует исключительно чёрными красками: голодают и скитаются, унижаются и сидят без работы. Однако уехавшие театральные режиссёры продолжают выпускать премьеры за границей, несмотря на якобы существующую отмену русской культуры.
По Америкам и Европам
Пятикратный лауреат «Золотой маски» Дмитрий Крымов прошлой осенью открыл в культовом бродвейском театре La MaMa в Нью-Йорке театральную лабораторию Krymov Lab NYC. На конец 2023 года там запланированы премьеры двух постановок. А сам режиссёр вернулся к чеховским темам и поставил в драматическом театре Клайпеды спектакль «Фрагмент», созданный по мотивам «Трёх сестёр».
Менее удачно складывается карьера в Нью-Йорке Александра Молочникова, также идущего по чеховской стезе. В начале года режиссёр представил эскиз спектакля Chekhov in the Chelsea на английском языке, основанный в первую очередь на «Чайке». Большинство ролей сыграли американские актёры, но были и русские. Например, звезда КВН и скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» Андрей Бурковский.
В день начала Великой Отечественной войны в Театре Вахтангова пройдёт последний показ спектакля «Пёр Гюнт» бывшего главного режиссёра Юрия Бутусова. Новинок от Бутусова теперь скорее нужно ждать в Литве. Режиссёр поставит спектакль на сцене Вильнюсского старого театра – переговоры о сотрудничестве начались ещё до пандемии, но после отъезда из России ускорились. Материал пока не выбран, но Бутусов хочет замахнуться на Вильяма нашего Шекспира.
Лучше всех дела на Западе идут у Кирилла Серебренникова, который успевает не только делать театральные работы, но и снимать кино. Пока в Большом отменяли его постановки, он стал «Режиссёром 2022 года» в Германии по версии журнала Opernwelt, специализирующегося на опере, оперетте и балете. Серебренников заслужил награду за постановку «Носа» Дмитрия Шостаковича на сцене Баварской оперы и «Вольного стрелка» Карла Марии фон Вебера в Голландской национальной опере. Режиссёр продолжает начавшееся ещё до отъезда из России сотрудничество с гамбургским театром Thalia, где поставил прошлым летом «Чёрного монаха», а в мае этого года выпустил обновлённую версию «Барокко». В главных ролях блистают экс-актёры уничтоженного «Гоголь-центра»: Один Байрон, Ян Гэ, Филипп Авдеев, Виктория Мирошниченко и другие.
Женская доля
В мае на Венском фестивале представила свой спектакль «Музей неучтённых голосов» театральный критик и главред журнала «Театр» Марина Давыдова. Неучтённые голоса из России говорили в нем о своей версии происходящих в стране событий, сильно отличной от официальной точки зрения.
По Европе (и не только) гастролирует Рената Литвинова с моноспектаклем «Кактус», премьера которого прошла в сентябре прошлого года на фестивале Kured Lendavad в Эстонии. В постановке приняли участие близкие Ренате люди: креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия сделал костюмы, а Земфира* написала музыку. На том же фестивале в Таллине, кстати, показала свой моноспектакль Sveiki Sulaukę («Привет дождавшимся»), шедший до этого в России, Ингеборга Дапкунайте.
Подобно Дмитрию Крымову, обладательница «Золотой маски» Марфа Горвиц открыла театральную мастерскую для детей в Израиле. Первый спектакль должны показать в конце июня.
Малкович и Новосибирск
Не отстают от столичных театральных деятелей режиссёры региональных театров. В конце прошлого года отменены все спектакли Тимофея Кулябина в его родном новосибирском «Красном факеле». Отца режиссёра Александра Кулябина уволили из театра и потом арестовали по подозрению в растрате. Несмотря на все трудности в жизни, Кулябин-младший продолжает творить. В феврале на сцене культурного центра Онассиса в Афинах прошла премьера его спектакля «В одиночестве хлопковых полей», главные роли в котором исполнили обладатель «Оскара» Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте. А в апреле режиссёр выпустил «Макбета» во Франкфуртском драматическом театре.
Что до ближнего зарубежья, то в Алма-Ате готовится первая премьера после отъезда из России бывшего худрука Русского драматического театра Бурятии Сергея Левицкого. В Казахстане режиссёр получил работу в ТЮЗе, где и ставит «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского. Левицкий вынужден был уехать из Улан-Удэ после того, как пообещал спросить у главы республики, сколько на самом деле погибло бурят во время спецоперации.
Дела у покинувших Россию режиссёров идут по-разному, но без дела почти никто точно не сидит. Так что все рассказы пропаганды о катастрофической ситуации для уехавших и невозможности работать за рубежом, как обычно, очень далеки от истины.
* Власти РФ считают иноагентом