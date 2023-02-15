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15.02.2023

Назад, в 1993-й! В российский прокат вышла лирическая комедия «Быть»

Это семейная история о блогере, который находится практически на вершине всех чартов

Кадр из фильма «Быть»
Фото: Кинопоиск

Кадр из фильма «Быть»

Главную роль рэпера-блогера Ильи в фильме «Быть» сыграл Олег Гаас, знакомый зрителям по сериалу «Отель «Элеон» и фильму «Глубже!» В ролях также Гоша Куценко, Федор Добронравов, Иван Охлобыстин, Игорь Скляр и Олеся Железняк.

– Этот фильм я снимал в течение нескольких лет, – рассказал «Собеседнику» режиссёр фильма Александр Ковтунец. – «Быть» – это семейная история о современном молодом человеке, блогере, который находится практически на вершине всех чартов. И вдруг в Рождество он оказывается в 1993 году. Всё это происходит из-за его жёсткого конфликта с отцом. И пока он не примирится с отцом, он не сможет вернуться назад.

– История рождественская, а почему в феврале решили её выпустить?

– Хорошая семейная рождественская история может в любой момент выйти на экраны. И в любое время она может быть важна для человека. В Новый год появляется много разных картин, не хотелось среди них потеряться. А хотелось, чтобы люди после новогодних праздников пришли и вдумчиво посмотрели на приключения в девяностых. Кто-то вспомнит себя в то время, а кто-то, наоборот, расскажет своим детям.

– И о вечной проблеме отцов и детей поговорит?

– Это очень серьёзная проблема. В начале фильма отец практически выгоняет сына из дома и не хочет с ним общаться, потому что сын винит отца во всех своих неудачах. И только оказавшись в прошлом и встретив отца молодым, Илья понимает, что он испытывал такие же чувства, переживал влюблённость в его маму, ссорился с ней. Сын встречается с людьми, перед которыми ему приходится отвечать за свои слова. Ведь современный человек не привык отвечать за свои слова. Можно написать сообщение и не ответить. А там он сразу получает за свои слова туда, куда надо получить.

– Ещё бы, 1993-й же на дворе!

– Да, конечно. А ещё в фильме есть любовь. И накануне 14 февраля, Дня всех влюблённых, история будет смотреться хорошо.

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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