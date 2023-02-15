Глеб Пускепалис: Кто такие сексоголики, я узнал из сериала
«Собеседник» поговорил с актёром о сексе в консервативном обществе, но по ходу разговор пошёл и на более серьёзные темы
20 лет назад 10-летний Глеб привёл в кино своего знаменитого отца: сначала режиссёры Алексей Попогребский и Борис Хлебников утвердили на роль сына в фильме «Коктебель», а затем Попогребский познакомился с Сергеем Пускепалисом и сделал его звездой. После этого уже никто не сомневался, что Глеб пойдёт по стопам отца.
Сегодня спектакли с Пускепалисом-сыном можно увидеть в «Студии театрального искусства» Сергея Женовача и в Театре Наций, артист также засветился в одних из самых интересных сериалов последнего времени – «Выжившие», «Рашн Юг», «Совершенно летние», «Естественный отбор», «Чернобыль». Об отце Глеб говорить пока не готов. Нашёлся другой повод: 9 февраля на онлайн-платформе IVI вышла остроумная комедия о клубе анонимных сексоголиков «Хочу не могу!» режиссёра Яны Гладких. Мы с Глебом поговорили о сексе в консервативном обществе. По ходу затронули и другие, более серьёзные и актуальные темы.
Обнажёнка на экране
– Минкульт опубликовал перечень приоритетных тем для киноиндустрии. От искусства сегодня требуется воспевание патриотизма и традиционных ценностей. Нет ли у вас опасения, что сейчас не самое подходящее время для сериала о неразборчивых половых связях?
– Мне кажется, наоборот, этот сериал должен привнести нотку свободы, свежести и разнообразия, поскольку в нём нет никакой политики. Сценарист Женя Хрипкова умеет писать о сложных вещах легко, совмещать, казалось бы, несовместимое. Сейчас Женя с режиссёром Яной Гладких написали про нимфоманию – болезнь, на которую закрывают глаза, но сексоголики есть среди нас.
До начала работы в нашем сериале я сам даже не знал, что есть такие сексоголики. Эти нездоровые отношения кто-то замалчивает, кто-то осуждает, но мало кто понимает, что это болезнь и таким людям нужно оказывать помощь. Может, об этом есть западные фильмы или сериалы, но в российском кино на эту тему ещё не говорили. Да и тональность авторы сериала выбрали не вульгарную и не пошлую – всё естественно и органично.
Это смешная и романтичная история о том, как настоящая любовь может спасти от любой болезни. Более того, я бы даже сказал, что это сюжет воспитывающий, пример того, как человек от неразборчивых половых связей приходит к здоровым отношениям.
– А вы не замечаете, что секс снова, как когда-то в советские времена, становится табуированной темой? Недавно «Амедиатека» не только вырезала из западных сериалов фрагменты с ЛГБТ-тематикой, но и купировала интимные сцены гетеросексуальной пары. А как вы относитесь к обнажёнке на экране?
– Думаю, если вырезали – значит, это подпадает под новый закон и категорию «18+». Ну и что? От того, что я не увидел на экране чьей-то голой задницы, я точно много не потерял. И сам как актёр не горю желанием показать всему миру свои гениталии – и всех вдохновить или опечалить этим. У меня есть семья – и я понимаю, что потом это увидят мои дети. Если режиссёр докажет мне, что моя нагота – смыслообразующий элемент в его замысле, без неё вся история рассыплется и другого варианта нет, то тогда я, возможно, соглашусь. У меня был случай: я пришёл на пробы к одному известному режиссёру, и он попросил что-то там сыграть... пенисом. Я сразу сказал: «До свидания».
– То, что вы описываете – это уже скорее харассмент...
– Это странновато. Со странными людьми мне и так в жизни токсичного общения хватает. Я не гонюсь заполучить все роли мира. Я скорее предпочту сниматься раз в десять лет, но чтобы фильм стал событием.
– А как тогда актёру зарабатывать?
– Ну точно не сниматься в низкосортной киношке. Вопрос заработка я решаю не через искусство. У нас с супругой для этого есть свой бизнес. Кстати, изначально этот сериал родился из короткометражки «Сексоголики», проект был некоммерческим, на чистом энтузиазме, мы снимались бесплатно. Затем фильм понравился онлайн-платформе, получил высокие рейтинги, и из этой истории захотели сделать сериал.
«Как починить машину», или Порнушка с Екатериной II
– Должны ли родители говорить со своими детьми о сексе? Нашумевший американский сериал Sex Education («Сексуальное воспитание») вызвал в обществе дискуссии о том, что подростки даже в эпоху интернета нуждаются в откровенном разговоре со взрослыми.
– Да, но только по запросу ребёнка, когда у него возникнет потребность об этом поговорить. Каждый имеет право по-разному воспитывать своих детей. Я бы своим детям не показал этот сериал до 18 лет. В 6–7 лет важны другие знания – например что маленьких обижать плохо. Но в то же время секспросвет важен. В школе я прекрасно помню, как в седьмом или восьмом классе на уроке биологии нас разделили: девочкам и мальчикам рассказали про половое созревание и откуда появляются дети.
– А у вас в семье не было табу говорить на эту тему?
– Конечно, нет. После того урока биологии я пришёл домой и спросил: «Это правда?» Родители тоже ответили на мои вопросы, но именно в тот момент, когда я сам пришёл с запросом. Я не понимал в детстве, кто такие геи, помню, спросил у отца, и он мне разъяснил. После чего я понял, что для меня это неприемлемо, дикий ужас.
– Откуда вы черпали информацию о сексе, когда были девственником?
– Ну, когда я учился в школе, интернет не был так распространён. Мне кажется, мы с друзьями смотрели кассеты VHS, которые были подписаны что-то типа «Первый полёт на Луну», «Как починить машину», а на самом деле это была порнушка, почему-то сейчас мне вспоминается сюжет про Екатерину Вторую.