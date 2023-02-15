Глеб Пускепалис: Кто такие сексоголики, я узнал из сериала

– А вы не замечаете, что секс снова, как когда-то в советские времена, становится табуированной темой? Недавно «Амедиатека» не только вырезала из западных сериалов фрагменты с ЛГБТ-тематикой, но и купировала интимные сцены гетеросексуальной пары. А как вы относитесь к обнажёнке на экране?

– Думаю, если вырезали – значит, это подпадает под новый закон и категорию «18+». Ну и что? От того, что я не увидел на экране чьей-то голой задницы, я точно много не потерял. И сам как актёр не горю желанием показать всему миру свои гениталии – и всех вдохновить или опечалить этим. У меня есть семья – и я понимаю, что потом это увидят мои дети. Если режиссёр докажет мне, что моя нагота – смыслообразующий элемент в его замысле, без неё вся история рассыплется и другого варианта нет, то тогда я, возможно, соглашусь. У меня был случай: я пришёл на пробы к одному известному режиссёру, и он попросил что-то там сыграть... пенисом. Я сразу сказал: «До свидания».

– То, что вы описываете – это уже скорее харассмент...

– Это странновато. Со странными людьми мне и так в жизни токсичного общения хватает. Я не гонюсь заполучить все роли мира. Я скорее предпочту сниматься раз в десять лет, но чтобы фильм стал событием.

– А как тогда актёру зарабатывать?

– Ну точно не сниматься в низкосортной киношке. Вопрос заработка я решаю не через искусство. У нас с супругой для этого есть свой бизнес. Кстати, изначально этот сериал родился из короткометражки «Сексоголики», проект был некоммерческим, на чистом энтузиазме, мы снимались бесплатно. Затем фильм понравился онлайн-платформе, получил высокие рейтинги, и из этой истории захотели сделать сериал.