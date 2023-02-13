Кинорежиссёр Сергей Урсуляк: Сегодня я не совсем понимаю рамки разрешённого!

Разговоров, чтобы убрать Чулпан Хаматову, не было

– Сергей Владимирович, не кажется ли вам, что сегодня, когда в прокате комедии собирают больше зрителей, выпустить фильм о трагической военной истории, мягко скажем, смело?

– Я понимаю, что сейчас существует в кинопрокате тенденция развлечений. Порой даже фильмы о войне создают в некоем облегчённом варианте. И конечно, решение продюсеров, с которыми я работал, что такому кино, как «Праведник», быть – это большая отвага продюсеров, с которыми я работал. К тому же если говорить о стилистике нашего фильма, то она не жёсткая. Сценарий писал Геннадий Островский, а ему несвойственна жёсткая интонация. Поэтому, мне кажется, картина вполне может найти широкого зрителя.

– После того как в 2004 году вышел ваш полнометражный фильм «Долгое прощание», вы снимали телесериалы. Даже тогда вы сказали: «Я зарекаюсь снимать прокатное кино». А тут вы решили изменить позицию. Почему?

– Правильно говорят, что не нужно зарекаться – никогда не говори «никогда». Я действительно не предполагал возвращение в прокатное кино из-за того, что оно стало больше развлекательным. А тут идея возникла у одного из продюсеров фильма Антона Златопольского, именно он предложил мне этот проект. Я тогда удивился, что такая серьёзная тема планируется для проката. Но не стал сопротивляться. Тем более что по способу работы, по отношению к работе, будь то полнометражная картина или сериал, ничего не изменилось. Как я снимал, так и снимаю, а где это будет показано – уже решение продюсеров.

– Известно, что в последнее время некие негласные цензоры пристально наблюдают, чтобы историю нашей страны (особенно про войну) показали в правильном, нужном для государства направлении. За этим на вашем проекте следили?

– Ни от кого никаких указаний лично я не получал. Пожелания были у меня. Геннадий Островский написал сценарий, основываясь, естественно, на документах, воспоминаниях, на реальных историях, но ещё в какой-то мере и на своих фантазиях. Конечно, я пригласил военных консультантов для того, чтобы не было неправды в бытовом смысле, точно показать, как это бывает на войне. А с точки зрения какой-то идеологии со мной на эту тему никто не говорил.

– Почти три года вы работали над фильмом, что для сегодняшнего времени достаточно долго. Что же мешало закончить раньше?

– Если быть точным, то предложение заняться этим проектом мне поступило два с половиной года назад. Тогда история ещё не была написана. Когда был готов сценарий, его пришлось сокращать. Параллельно шла подготовительная работа к съёмкам, которая у меня не бывает короткой. Ещё нашу жизнь трагическим образом осложнил ковид, который в самом начале работы унёс жизнь нашего художника-постановщика Алима Ивановича Матвейчука. И это нас напугало всех, мы не понимали, как будем работать дальше. Когда чуть спало пандемическое напряжение, мы сняли основной материал довольно быстро – за три месяца. Но главное, что задержало окончание процесса, это съёмки в Израиле, где происходят действия в 2005 году. Небольшая, но важная часть нашей картины. Сначала сложно было из-за ковидных ограничений, потом появились другие сложности. Но в конце концов ситуацию разрулили, и съёмки всё-таки состоялись.