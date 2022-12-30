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Вчера, в 18:10

Умер композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к фильму «Утомлённые солнцем»

Факт смерти композитора подтвердил его сын

Фото: Агентство «Москва»

В возрасте 85 лет скончался композитор Эдуард Артемьев.

В начале декабря он был госпитализирован с тяжёлым течением коронавирусной инфекции. Факт смерти ТАСС подтвердил сын композитора. В последние дни Артемьев находился в реанимации.

Артемьев известен по музыке к фильмам «ТАСС уполномочен заявить», «Солярис», "Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сталкер», утомлённые солнцем».

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