Умер композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к фильму «Утомлённые солнцем»

В возрасте 85 лет скончался композитор Эдуард Артемьев.

В начале декабря он был госпитализирован с тяжёлым течением коронавирусной инфекции. Факт смерти ТАСС подтвердил сын композитора. В последние дни Артемьев находился в реанимации.

Артемьев известен по музыке к фильмам «ТАСС уполномочен заявить», «Солярис», "Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сталкер», утомлённые солнцем».