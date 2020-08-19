«Всё. Добби свободен». Венедиктова уволили с поста главного редактора «Эха Москвы»

Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале сообщил, что он больше не является главным редактором радиостанции «Эхо Москвы»: «Всё. Я свободен. Добби свободен». 5 марта совет директоров решил расторгнуть с ним контракт за два года до его окончания. Венедиктов занимал эту должность 24 года.

– Я буду развивать свой исторический проект – журнал «Дилетант», shop.diletant.ru и канал «Дилетант» на YouTube. –бывший главред поделился своими планами с «Интерфаксом». – Для этого понадобятся журналисты, которые будут его делать.

Напомним, 1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфира и заблокировали сайт. На следующий день стали блокироваться аккаунты радио в соцсетях. 3 марта совет директоров принял решение закрыть радиостанцию и ее сайт. Венедиктов собирался оспорить это решение в суде. 4 марта Департамент имущества Москвы разорвал с радиостанцией договор об аренде. Канал «Эха Москвы» на YouTube был удален.