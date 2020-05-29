Финита дольче вита. Шнур высмеял эмиграцию звезд за кордон

Лидер группировки "Ленинград" и Зоя выпустили новый клип с нецензурной лексикой "Прощай, элита" на YouTube. В песне едко высмеиваются реакции знаменитостей на антироссийские санкции. Многие из них в панике поспешно покинули страну, так как испугались конца красивой жизни: "Ну так куда ж кумир... с криками "За мир!" с*** он за кордон".

Творческий и креативный люд

В панике за жизнь, какой уж нет,

Оторвавшись от винца и блюд,

Плачутся о судьбах в интернет.

Кстати, любимая мишень острого пера музыканта - Ксения Собчак вместе с сыном уехала в отпуск, но уже пообещала вернуться.