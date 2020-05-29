Финита дольче вита. Шнур высмеял эмиграцию звезд за кордон
Сергей Шнуров выпустил клип "Прощай, элита!"
Лидер группировки "Ленинград" и Зоя выпустили новый клип с нецензурной лексикой "Прощай, элита" на YouTube. В песне едко высмеиваются реакции знаменитостей на антироссийские санкции. Многие из них в панике поспешно покинули страну, так как испугались конца красивой жизни: "Ну так куда ж кумир... с криками "За мир!" с*** он за кордон".
Творческий и креативный люд
В панике за жизнь, какой уж нет,
Оторвавшись от винца и блюд,
Плачутся о судьбах в интернет.
Кстати, любимая мишень острого пера музыканта - Ксения Собчак вместе с сыном уехала в отпуск, но уже пообещала вернуться.