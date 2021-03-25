Дал надежду: Иван Ургант снова подписался на «Вечерний Ургант»

Ещё в мае 2021 года наш сайт опубликовал мини-интервью с Владимиром Жириновским, взятым на Параде Победы на Красной площади. В ожидании прохода Верховного Главнокомандующего мы успели задать политику лишь один вопрос: как он реагирует на постоянные шутки (и часто – довольно жёсткие) в «Вечернем Ургант». В ответ Владимир Вольфович воскликнул: «Передачу «Вечерний Ургант» будем закрывать!»

Сначала Ургант посмеялся над этим заявлением в очередной подборке новостей, потом анонсировал приход в пятничный (главный на неделе) выпуск новостей лидера ЛДПР, после чего они в том эфире вдвоем «торжественно закрыли» шоу. В понедельник «ВУ» снова вышел на экраны, ведь закрытие, конечно же, провели в шутку, и Иван снова сострил на эту тему.