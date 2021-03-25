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Вчера, в 14:54

Дал надежду: Иван Ургант снова подписался на «Вечерний Ургант»

Телеведущий внимательно следит за тем, что о нем пишут в эти дни

Фото: https://www.instagram.com/urgantcom/

Спустя всего час после выхода нашей заметки о том, что Иван Ургант удалил из своего аккаунта в «Инстаграме» все подписки, в том числе и страницу его же передачи «Вечерний Ургант», телеведущий вновь на нее подписался. Причем только на нее: больше он никого восстанавливать не стал.

Фото: https://www.instagram.com/urgantcom/

Из-за того, что Инстаграм теперь не показывает полностью или частично, на кого подписаны пользователи этой соцсети из России и Украины, понять сразу, что единственная подписка Ивана Урганта – это «Вечерний Ургант», нельзя. Однако, если подписаться на телеведущего, а затем зайти в виртуальные гости к его передаче, становится видно, что тот подписался именно на «ВУ».

Ещё в мае 2021 года наш сайт опубликовал мини-интервью с Владимиром Жириновским, взятым на Параде Победы на Красной площади. В ожидании прохода Верховного Главнокомандующего мы успели задать политику лишь один вопрос: как он реагирует на постоянные шутки (и часто – довольно жёсткие) в «Вечернем Ургант». В ответ Владимир Вольфович воскликнул: «Передачу «Вечерний Ургант» будем закрывать!»

Сначала Ургант посмеялся над этим заявлением в очередной подборке новостей, потом анонсировал приход в пятничный (главный на неделе) выпуск новостей лидера ЛДПР, после чего они в том эфире вдвоем «торжественно закрыли» шоу. В понедельник «ВУ» снова вышел на экраны, ведь закрытие, конечно же, провели в шутку, и Иван снова сострил на эту тему.

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