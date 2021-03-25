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Вчера, в 10:25

Никиту Михалкова заочно арестовала украинская Генпрокуратура

Ранее режиссёр поддержал признание независимости ЛДНР

Фото: Global Look Press

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков заочно арестован в Украине. Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.

Михалкова обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в поддержке «спецоперации» войск РФ в Украине.

Ранее режиссёр заявлял, что признание независимости ДНР и ЛНР «было единственным возможным выходом из тупиковой ситуации».

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