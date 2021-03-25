Когда трудно сдержать слезы. Виктор Салтыков напомнил про «Аллею ангелов» в Донбассе

В комментариях под этим постом разгорелась горячая дискуссия. Нашлись те, кто обвинил певца в подстрекательстве, но большинство пользователей сети скорбят о погибших детях:

– Вечная память детям. Держитесь, Донбасс. Россия с вами.

– Хочется понять, как живут те, кто этих ангелочков убивал. Даже не знаю, как их назвать.

-Когда трудно сдержать слезы...

– Виктор спасибо Вам, хоть кто-то осмелился это фото выложить.

