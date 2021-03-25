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В прошлую пятницу, в 15:09

Когда трудно сдержать слезы. Виктор Салтыков напомнил про «Аллею ангелов» в Донбассе

Не все подписчики расценили фото как призыв к миру

Фото: instagram.com/victor_saltykov

Российский певец Виктор Салтыков выложил в своем Instagram-блоге фото «Аллеи ангелов» в Донбассе. Этот памятник посвящен всем детям, убитым в Донбассе за время военных действий. 152 погибших ребенка.

Фото: instagram.com/victor_saltykov

В комментариях под этим постом разгорелась горячая дискуссия. Нашлись те, кто обвинил певца в подстрекательстве, но большинство пользователей сети скорбят о погибших детях:

– Вечная память детям. Держитесь, Донбасс. Россия с вами.

– Хочется понять, как живут те, кто этих ангелочков убивал. Даже не знаю, как их назвать.

-Когда трудно сдержать слезы...

– Виктор спасибо Вам, хоть кто-то осмелился это фото выложить.

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