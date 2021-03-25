Когда трудно сдержать слезы. Виктор Салтыков напомнил про «Аллею ангелов» в Донбассе
Не все подписчики расценили фото как призыв к миру
Российский певец Виктор Салтыков выложил в своем Instagram-блоге фото «Аллеи ангелов» в Донбассе. Этот памятник посвящен всем детям, убитым в Донбассе за время военных действий. 152 погибших ребенка.
В комментариях под этим постом разгорелась горячая дискуссия. Нашлись те, кто обвинил певца в подстрекательстве, но большинство пользователей сети скорбят о погибших детях:
– Вечная память детям. Держитесь, Донбасс. Россия с вами.
– Хочется понять, как живут те, кто этих ангелочков убивал. Даже не знаю, как их назвать.
-Когда трудно сдержать слезы...
– Виктор спасибо Вам, хоть кто-то осмелился это фото выложить.