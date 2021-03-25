Это конец: Иван Ургант и «Вечерний Ургант» удалили друг друга в соцсетях

Сегодня закончилась вторая неделя, как в эфире Первого канала нет «Вечернего Урганта», выходившего с понедельника по пятницу. Все это время поклонники одного из самых популярных развлекательных шоу нашего телевидения обсуждают, что передача вряд ли когда-нибудь вернётся на экраны. Последний её выпуск вышел в понедельник, 21 февраля.

Официальное объяснение отсутствия передачи в сетке вещания Первого канала, озвученная директором Дирекции общественных связей и интернет-вещания Ларисой Крымовой, – в связи с «важными общественно-политическими событиями». «Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», – подчеркнула она.

Такой же версии придерживается и сама программа. «Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!» – написали администраторы в официальной группе «ВУ» во «ВКонтакте».

Оба заявления были сделаны 25 февраля, на следующий день после того, как телеведущий опубликовал пост в своём аккаунте в «Инстаграме».

Однако, похоже, если возвращение «Вечернего Урганта» когда-нибудь и планируется, то без самого Урганта. Сегодня днём Иван, как заметила корреспондент «Собеседника», отписался в своём «Инстаграме» от аккаунта «Вечернего Урганта» и от многих других пользователей, оставив в подписках лишь несколько страниц, среди которых была и страница украинского телеведущего Андрея Беднякова, бывшего ведущего «Орла и решки». Но уже через несколько часов он удалил из подписок вообще всех. Сейчас Иван Ургант в «Инстаграме» не подписан ни на кого.