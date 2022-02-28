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«Я езжу в метро – хочу давиться». Татьяна Васильева отказывается ездить на личном автомобиле

Артистка неловко себя чувствует, когда ей помогает костюмер

Фото: instagram.com/tatyana_vasileva_official

Известная актриса театра и кино Татьяна Васильева пользуется общественным транспортом. Воспитание и личные убеждения не позволяют артистке кичиться собственным достатком.

В программе Татьяны Устиновой Васильева сказала, что не ставит себя выше других людей. Не держит злобу на окружающих и коллег. Она не позволяет персоналу выполнять работу, с которой может справиться сама. Сайт 5-tv.ru процитировал слова актрисы со ссылкой на программу Устиновой:

Я езжу в метро — хочу давиться, меня это устраивает. Я не злюсь! Мама всегда говорила: „Танечка, вокруг тебя люди, не забывай“. Когда коллеги садятся в сомнительную машинку, а я в Mercedes — мне неловко. Неловко, когда костюмер завязывает шнурки!
- Татьяна Васильева

График работы 75-летней актрисы по-прежнему напряженный. Она постоянно участвует в спектаклях двух театров – «Школа современной пьесы» и «Миллениум». Ездит с гастролями по стране. 

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