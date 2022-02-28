«Я езжу в метро – хочу давиться». Татьяна Васильева отказывается ездить на личном автомобиле

Известная актриса театра и кино Татьяна Васильева пользуется общественным транспортом. Воспитание и личные убеждения не позволяют артистке кичиться собственным достатком.

В программе Татьяны Устиновой Васильева сказала, что не ставит себя выше других людей. Не держит злобу на окружающих и коллег. Она не позволяет персоналу выполнять работу, с которой может справиться сама. Сайт 5-tv.ru процитировал слова актрисы со ссылкой на программу Устиновой: