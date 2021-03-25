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«Вы, как страна, платите за трусость»: реакция на антивоенное заявление Леонида Агутина

Утром артист прервал молчание мольбой остановить военные действия и договориться

Фото: Global Look Press

Утром 2 марта Леонид Агутин опубликовал в своём фейсбуке сообщение о текущей ситуации:

«6 дней полного оцепенения. 6 дней страха и растерянности. 6 дней ужаса и трагедии. Видит Бог, я всегда был патриотом свой страны. Был в прошлом, есть в настоящем, и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины с украинцами, в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Всё это в прошлом. Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я МОЛЮ - ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ! Договоритесь! Каждый новый день - это новые смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы поломанных судеб с той и с другой стороны, их боль, обида, страх и унижение. Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно».

Под постом Агутина набралось более тысячи комментариев. Наибольшую активность проявляют пользователи Украины, которые размещают видеоролики и фотографии. «А почему вы не называете вещи своими именами и не пишете, что на Украину напал Путин?» - спрашивает Катя Бахаджати, признавшаяся, что ожидала от артиста большей смелости. «То, что написал Леонид, уже смело», - ответила ей девушка из российского Зеленограда.

«Так кто на кого напал? А то столько текста ни о чем, - недоумевает журналистка из Киева Света Панкова. - 6 дней страха за что? Что доллар станет выше и в Европу не пустят? Не ваши люди уже 6 дней сидят в подвалах и засыпают под взрывы».

«Вы, как страна, сейчас платите за тишину, за подчинение и покорность, за трусость, - написала Надя Эйрих из Израиля. - Чтобы вам продолжить свою карьеру, вам придется прогнуться, петь патриотические песни на концертах в Кремле, посвященных 24 февраля».

«Леонид, мы понимаем, что вам страшно. Пожалуйста, донесите людям правду, у вас есть такая возможность», - попросила артиста певица Petra из Киева.

Есть под постом Агутина и комментарии «8 лет убивали людей на Донбассе. И я что-то не помню от вас лозунгов "остановите войну"».

Возможно, отсутствие массовых комментариев со стороны сторонников Путина связано с тем, что доступ к Facebook российскими властями фактически заблокирован (он работает ультрамедленно). Россияне могут выйти в эту соцсеть только через VPN.

Ранее «Собеседник» сообщал о том, что американский партнёр Леонида Агутина – гитарист Эл Ди Меола провёл стрим в поддержку Украины, при этом реакции российского артиста на тот момент не было.

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