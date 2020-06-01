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«Ванька меня не подвёл»: Иван Краско поддержал Ивана Урганта

Народный артист высказался против «специальной операции» в Украине

Фото: Global Look Press

Народный артист России Иван Краско высказал свою позицию относительно «специальной военной операции» в Украине. Иван Иванович поддерживает своего младшего друга Ивана Урганта, который также высказался против насилия.

– Я стараюсь держать себя в руках, чтобы не ругаться матом при дамах и не унывать, но события, начиная с 24-го февраля, оставляют желать лучшего, – поделился с «Собеседником» своим мнением Краско. – Кто считает, что у народного артиста может быть другая позиция, ошибаются, мягко говоря. Я с совестью в ладу.

Во время блокады я был уже подростком, поэтому войну на себе хорошо ощутил. Мы с моей бабушкой собирали в лесу хворост, чтобы не погибнуть от холода, голода уже не ощущали. Неужели опыт Великой Отечественной войны никого не научил? Я всегда думал, что после такой кровавой вехи, вряд ли кто дерзнёт оторвать чеку гранаты, передёрнуть затвор автомата. Горд теми, кто не поддерживает происходящее.

Находясь в больнице, я также следил за новостями. Целиком и полностью поддерживаю Ваню Урганта в его высказывании против известных событий. Ванька, ты не подвёл меня, мальчик, не оказался двуличным лицемером, который в угоду мамоне будет лебезить или жить как премудрый пескарь Салтыкова-Щедрина.

Ванька меня называет дедушкой, а я его внуком, он вырос у меня на глазах. Ване в детстве читали правильные книги, поэтому он с детства рос честным парнем, в семье Ниночки Ургант другого и не могло быть. Популярность, правда, меняет человека, но Ваня не поддался искушению звона монет, он остался порядочным человеком, неравнодушным к чужому горю. Люди с силой духа – не трусы и не шариковы, для которых существуют, вечные ценности – занимают сейчас равно такую позицию как Иван Ургант. Всем желаю мирного неба.

– А как вообще дела, Иван Иванович?

– Я только что вернулся из больницы, прошёл целиком обследование, можно жить дальше! Но в театре я всё-таки отказался от одной роли, так как боюсь всех подвести. Не совсем стабильно себя чувствую. Но а что ты хочешь – чтобы я в 91 год голкипером в Зените был? Нет, я уже на тренерской работе. Правда, тренер я играющий.

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