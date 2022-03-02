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Онлайн-кинотеатр Megogo больше не будет работать в России

Это уже вторая медиакомпания, связанная с Украиной, которая ушла из РФ за последние несколько дней

Видеосервис Megogo прекращает свою деятельность в России, сообщил «Ведомостям» его гендиректор Виктор Чеканов. Компании, по его словам, пришлось пойти на такой шаг из-за отзыва франшизы «основателями бренда».

Megogo основал в конце 2011 года украинский предприниматель Владимир Боровик. В 2012-м сервис начал работать в России. ООО «Мегого» – принадлежит кипрской компании Magavin Enterprises Limited. Владельцем 99% этого юрлица через цепочку компаний является киприот Димостенис Кристомилас.

Видеосервис все эти годы занимал 7,4% доли рынка. По итогам января – июня 2021 года Megogo, по данным «ТМТ консалтинг», находился на четвёртой позиции.

Megogo – уже вторая медиакомпания, связанная с Украиной, которая прекращает свою работу в России после начала «спецоперации». Ранее телеканал «Пятница!», входящий в «Газром-медиа», прекратил сотрудничество с украинским продакшном TeenSpirit, который производит популярную в России программу «Орёл и решка».

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