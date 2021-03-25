«Недостаточно дистанцировалась от России». Анна Нетребко осталась без работы
Баварская опера и театр La Skala запретили оперной диве выступать на своих подмостках
Анна Нетребко запретили выступать на сцене Баварской оперы. Причина такая же, как и у дирижёра Валерия Гергиева – оперная певица отказалась публично осудить спецоперацию России в Украине. Нетребко заявила, что любит свою страну, что она музыкант и её миссия – объединять людей.
Запрет на выступление Анны Нетребко интендант Серж Дони прокомментировал в Twitter:
«Она недостаточно дистанцировалась от России».
Ранее Миланский театр La Skala так же отстранил Анну от участия в мартовских спектаклях. Правда причину указали другую – якобы Нетребко заболела и не явилась на репетиции вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.
В ответ Анна обвинила итальянский театр и СМИ во лжи и заявила, что отказывается от выступлений. О чем и написала в сторис своего в Instagram-блога.
Всемирно известная оперная дива Анна Нетребко уже много лет живет в Австрии со своей семьей. 26 февраля певица опубликовала пост в Instagram на русском и английском языках, в котором поддержала жителей Украины. Она заявила, что выступает «против этой войны» и является «не политическим человеком».
«Заставлять артистов или любого общественного деятеля публично выражать свои политические взгляды и осуждать свою родину неправильно», – заявила Анна.
Но европейская общественность не позволила российской певице остаться вне политики и жестко напомнила артистке, что она родом из России.