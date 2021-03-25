«Недостаточно дистанцировалась от России». Анна Нетребко осталась без работы

Анна Нетребко запретили выступать на сцене Баварской оперы. Причина такая же, как и у дирижёра Валерия Гергиева – оперная певица отказалась публично осудить спецоперацию России в Украине. Нетребко заявила, что любит свою страну, что она музыкант и её миссия – объединять людей.

Запрет на выступление Анны Нетребко интендант Серж Дони прокомментировал в Twitter:

«Она недостаточно дистанцировалась от России».

Ранее Миланский театр La Skala так же отстранил Анну от участия в мартовских спектаклях. Правда причину указали другую – якобы Нетребко заболела и не явилась на репетиции вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.

В ответ Анна обвинила итальянский театр и СМИ во лжи и заявила, что отказывается от выступлений. О чем и написала в сторис своего в Instagram-блога.