«Если хотят вернуть награду, пусть ищут!» Кустурица отреагировал на лишение его кинонаград за сотрудничество с Россией

Дирекция чешского международного фестиваля "Фебиофест" отзывает приз пятилетней давности, врученный Эмиру Кустурице. Статуэткой "Кристиан" сербского режиссера наградили в 2017 году за вклад в мировой кинематограф. Директор "Фебиофеста" Камил Спачил пояснил, что лишает Кустурицу премии за "сотрудничество с Россией". Напомним, режиссер согласился занять должность главного режиссера театра российской армии. Коллеги по цеху призывают и другие крупнейшие фестивали Европы забрать у Кустурицы все награды. В 2016 году режиссер заявил, что его не пригласили на Каннский кинофестиваль из-за поддержки режиссером Владимира Путина.

Сам Кустурица прокомментировал агентству ТАСС, что не помнит вообще этот фестиваль и забыл награду в одном из пражских отелей:

– Это фестиваль, каких на планете сотни, честно вам скажу, я и не помню этот фестиваль, он мне как-то не врезался в память. Сейчас все вылезают из нор и пытаются компенсировать то, что в искусстве не смогли добиться какого-то успеха. Кстати, жена мне подсказала, что эту награду я забыл в одном из пражских отелей. Если хотят вернуть награду, пусть ищут там.

Также режиссер считает, что в Европе началась "охота на ведьм" и привел в пример ситуацию с Валерием Гергиевым, которого уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра.

– Должен сказать одну вещь: сегодня жизнь в Европе доведена до тяжелой фазы свободы слова и выражения мнения. Ни одно мое творение не появлялось, не будучи основанным на моем отношении к искусству и культуре. Мы живем какой-то парадоксальной жизнью под влиянием Запада - развивается мультикультурность в момент отказа культуры, как это может понять нормальный человек? Они хотят, чтобы искусство и его великие представители исчезли.