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«Быть вне политики уже нельзя». «Что? Где? Когда?» покидают знатоки

Претензии игроков вызвало освещение Первым каналом военной операции на Украине

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», который выходит в эфир 46 лет, начали покидать знатоки. Таким образом они выражают свою позицию к освещению военной операции на Украине Первым каналом, где и выходит передача. Как обнаружил «Собеседник», о своём решении игроки сообщают в соцсетях. 

«Принял решение (как минимум на время) оставить "Что? Где? Когда?". Это очень хорошая передача, которая делает всё, чтобы быть вне политики. Но оставаться на канале, который поддерживает войну, я не могу. Нет войне», - написал в своём Твиттере Денис Галиакберов.

«Учитывая роль пропаганды, выходить на Первом канале и быть «вне политики» уже, увы, никак нельзя. Я не знаю, будет ли выходить программа «Что? Где? Когда?» в ближайшее время, но я в ней в текущей ситуации участвовать не могу. Нет войне», - согласился другой игрок - Николай Крапиль. 

«К сожалению должен объявить, что, несмотря на всю свою любовь к проекту, пока не могу участвовать в «Что? Где? Когда?» на Первом канале», - заявил на своей странице ещё один знаток Иван Марышев.

Фамилия Марышева уже удалена из списка знатоков на сайте телепрограммы. Фамилии Крапиля и Галиакберова пока присутствуют. 

Николай Крапиль и Денис Галиакберов ранее были удостоены приза «Хрустальная сова».

Военная операция на Украине. День седьмой. Онлайн (обновляется)
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