Андрей Макаревич: «У России сейчас три варианта»

Все аналогии кончились

– Ну а твоё состояние сейчас – это отчаяние, агрессия, здоровая злость?

– Странное чувство утраты аналогий. Такого никогда ещё не было. Одно из самых ужасных последствий, которое ощутят все, – мы все на себе будем носить эту печать. Печать вины за то, чего мы не совершали. Для меня серьёзный вопрос – это «виноваты ли мы?».

– Мы виноваты.

– Я тоже так думаю. А с другой стороны – я делал всё, что мог. Действительно всё. Принадлежу ли я к народу? Наверное. Несу ли за него ответственность?

– Конечно. Ты часть нации, ты один из её голосов.

– Коллективная ответственность размывает личную. Вся сложность в том, что такого действительно никогда не было, в этот раз мы умудрились поставить рекорд, изменить сам образ страны в глазах мира. Подавляя в 19 веке восстания в Польше или входя в 20-м в Афганистан, мы всё-таки не наносили соседнему независимому государству столь масштабного урона. Никогда не объявляли открыто цели сменить власть и идеологию в стране. Никакой Будапешт, никакую Прагу с этим не сравнить. А прямая, хоть и не первая, угроза ядерным оружием…

– Устроит ли Россия железный занавес?

– А ей не понадобится ничего устраивать, этот занавес опускается с внешней стороны.

– И тем не менее, если будут лазейки: ты советуешь уезжать?

– Я обычно ничего не советую. Но вообще – когда опускается занавес, отделяющий страну от всего мира, лучше быть со стороны мира.

– Может так получиться, что они всё-таки поставят в Киеве марионеточное правительство?

– Насколько я знаю Украину – нет, это невозможно. А если и поставят – никто ему не будет подчиняться.

– А превратить Россию в Северную Корею, закуклить её – получится?

– Насколько я её знаю, тоже нет.

– Что бы ты сказал украинцам?

– Сказал бы, что будь я религиозен – молился бы за них. Но я человек совсем не церковный. И сегодня, может быть, об этом жалею, потому что – молиться надо бы.

– А нашим солдатам что бы сказал?

– А тут всё упирается в то, что они давали присягу. Советовать я им не могу – ни выполнять её, ни нарушить. Бывают вещи, которые каждый определяет только сам.

– Как ты думаешь, Россия не будет прежней?

– Нет.

– А какая твоя вещь у тебя сейчас крутится в голове?

– Знаешь, если у меня и крутится в голове какая-то вещь, напевается про себя – это, как правило, связано не с обстановкой или настроением, а только с работой. Вот и сейчас – я с утра записывал песню в студии, на иврите.

– Новую?

– Нет, старую.

– Перевёл сам?

– Что ты, я не настолько владею языком.

– И что за песня?

– «Ночь».

– Это которая «чёрная река»? «И нам не видно в темноте, что берега уже не те»?

– Она.

– Так её сейчас петь самое время.

– Может быть.