Худрука Центра Мейерхольда уволили из-за антивоенной позиции

- Дмитрий, назвали ли вам какие-то причины увольнения?

- Нет, департамент никаких причин официально не назвал.

- Так можно? У вас же контракт?

- Да, можно. По контракту можно. Я сегодня был в департаменте, и мне сообщили об увольнении.

- О причинах пытались узнать?

- Пытался. Но мне не прокомментировали.

- Некоторое время назад проходила информация, что по всем театрам, подчинённым московскому департаменту культуры, распространено указание о том, что нельзя протестовать против войны…

- Это было негласное распоряжение.

- Письменное? Звонок?

- Звонили не мне. Насколько я знаю, директору Елене Ковальской.

- Но вы как-то связываете ваше увольнение с тем, что в ваших соцсетях появился антивоенный комментарий?

- Вероятно, да. Потому что вчера на встрече в департаменте я прямо сказал, что я автор этого текста.

- А вас об этом, получается, спросили?

- Там была такая ситуация, в которой нужно было это прояснить. Но я не собирался скрывать свою позицию.

Помимо Центра имени Мейерхольда, Дмитрий Волкострелов поставил десятки спектакли в разных городах России: Театре наций, МХТ имени Чехова, Александринском театре, «Гоголь-центре», «Практика», «Приют комедианта», в театрах Владивостока, Перми, Омска, Казани, Новокузнецка, Свияжска и других. Создал свой Театр post.