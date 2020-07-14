Худрука Центра Мейерхольда уволили из-за антивоенной позиции
Он подтвердил «Собеседнику» существование приказа по театрам не выступать против войны
Художественный руководитель Центра имени Мейерхольда, лауреат премии «Золотая маска», актёр и режиссёр Дмитрий Волкострелов был уволен сегодня решением Департамента культуры Москвы. Ранее в знак протеста против военных действий России на Украине из Центра уволилась директор Елена Ковальская, после чего мейерхольдовцы высказали в социальных сетях своё мнение о происходящем в соседней стране: «Мы не можем не сказать - «Нет войне».
- Дмитрий, назвали ли вам какие-то причины увольнения?
- Нет, департамент никаких причин официально не назвал.
- Так можно? У вас же контракт?
- Да, можно. По контракту можно. Я сегодня был в департаменте, и мне сообщили об увольнении.
- О причинах пытались узнать?
- Пытался. Но мне не прокомментировали.
- Некоторое время назад проходила информация, что по всем театрам, подчинённым московскому департаменту культуры, распространено указание о том, что нельзя протестовать против войны…
- Это было негласное распоряжение.
- Письменное? Звонок?
- Звонили не мне. Насколько я знаю, директору Елене Ковальской.
- Но вы как-то связываете ваше увольнение с тем, что в ваших соцсетях появился антивоенный комментарий?
- Вероятно, да. Потому что вчера на встрече в департаменте я прямо сказал, что я автор этого текста.
- А вас об этом, получается, спросили?
- Там была такая ситуация, в которой нужно было это прояснить. Но я не собирался скрывать свою позицию.
Помимо Центра имени Мейерхольда, Дмитрий Волкострелов поставил десятки спектакли в разных городах России: Театре наций, МХТ имени Чехова, Александринском театре, «Гоголь-центре», «Практика», «Приют комедианта», в театрах Владивостока, Перми, Омска, Казани, Новокузнецка, Свияжска и других. Создал свой Театр post.