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В Кремле отменяют выставку «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления»

Европейские музеи отозвали свои экспонаты

Фото: pixabay

В Музеях московского Кремля сообщили о переносе выставки «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления». Основу экспозиции должны были составить экспонаты из европейских музеев, однако они экстренно отозвали их в связи с геополитической ситуацией. Открытие должно было пройти 4 марта.

Музеи Кремля, которые возглавляет Елена Гагарина, дочь первого советского космонавта Юрия Гагарина, заявили, что «работают над тем, чтобы осуществить выставку без европейского участия».

Выставку планировали посвятить истории европейской дуэли, отражённой в памятниках XVI – XVII веков. Планировалось доставить в Москву экспонаты из 18 музеев, в том числе из Лувра, Национального музея Прадо, Музея истории искусств в Вене, Королевской коллекции Великобритании, библиотек Австрии и Франции.

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