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«Надеюсь выжить в надвигающейся мясорубке» - директор «Аквариума» из Одессы

Максим Ланде снял с себя полномочия, «чтобы не подставлять группу»

Фото: Facebook / Maks Lande

Максим Ланде

Директор легендарной рок-группы, возглавляемой Борисом Гребенщиковым, принял решение «бережно сложить с себя почётный титул». Это связано с тем, что он находится в Одессе и не хочет «ненужных толков в среде российских поклонников группы», «чтобы никого и никак не подставлять (группу)» и просто из-за невозможности спокойно работать. Максим Ланде сообщил, что принял решение сам, добровольно «и очень надеюсь, что временно». Он гражданин Украины.

«Я родился и вырос в Одессе. И сейчас я нахожусь ЗДЕСЬ, - сообщил Максим в своём Фейсбуке. - И сейчас я этим горжусь как никогда прежде в жизни. Быть со своим городом в дни такой беды, разделять с ним происходящее, вместе разрушаться и одновременно расти - Благословение, Счастье и Честь. Что здесь сейчас происходит - вы все примерно знаете.

«Аквариум» - группа российская... Ну, дальнейшая логика текста, в контексте происходящего в Мире - умным понятна, можно долго не расписывать. А дуракам не объяснишь никак, даже если очень захочешь.

Среди многих вещей и понятий, что постигал я будучи более 20 лет в «Аквариуме» - искусство быть «вне борьбы», искусство «не выбирать сторону», искусство «парить над схваткой». Заранее прошу прощения у всех, кого такая точка зрения может как-то не так задеть - но в том раскладе, что есть сейчас - «ПАРИТЬ НАД СХВАТКОЙ» - ЗАПАДЛО. (простите за лексику). В ЭТОТ раз - касается ВСЕХ. Касается напрямую. Холодной и грязной рукой в крови. Простите, но это война».

Ланде, хорошо известный в российских рок-кругах персонаж, был директором группы «Аквариум» ровно 22 года. Он подчеркнул, что покидает пост «очень надеюсь, что временно (ну или навсегда?, как Бог даст)».

В качестве P.S. Максим написал: «Очень и очень надеюсь в надвигающейся мясорубке выжить, и необъятно желаю и верю, что когда-нибудь мы ещё с вами сможем встретиться под МИРНЫМ НЕБОМ наших обеих прекрасных и красивых стран, свободных от противоречий, благополучно залечивших раны этой чудовищной, но столь много определяющей войны. МИР ВСЕМ».

Вчера Борис Гребенщиков кратко высказался о ситуации в своём инстаграме: «Война между Россией и Украиной это безумие. А люди, которые развязали её, - позор России».

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