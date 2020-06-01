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Кина не будет. Крупнейшие кинокомпании уходят из России

За день до премьера отменяется новый «Бэтмен», не выйдет в прокат и «Морбиус» с Джаредом Лето

Фото: Скриншот

Disney, Warner Bros. и Sony Pictures объявили о решении отказаться от кинопоказов в России. Это коснётся как будущих фильмов, так и тех, которые были запланированы на ближайшее время.

Disney сообщает, что причиной их отказа от российского рынка стала военная операция на Украине. В состав компании входят многие производственные студии, среди которых Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm и 20th Century Studios.

Sony Pictures также не станет показывать в России свои фильмы — коснётся это и запланированной на конец марта премьеры «Морбиуса» с Джаредом Лето.

Warner Bros. в частности сообщает об отмене российской премьеры нового «Бэтмена» с Робертом Паттисоном, которая должна была состояться завтра.

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