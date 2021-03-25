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Эмир Кустрица заявил, что не собирается руководить Театром Российской армии, а лишь поставит в нем три спектакля

Режиссёр не намерен становится директором театра

Фото: Global Look Press

Эмир Кустурица

Эмир Кустурица заявил, что не собирается руководить Театром Российской армии, а лишь поставит в нем три спектакля

Сербский режиссер Эмир Кусутрица опроверг новость, будто он возглавит Театр Российской армии. Как пишет ТАСС, Кустурица лишь поставит около трех спектаклей в этом театре.

«Мне важнее всего две вещи: чтобы я мог работать, и думаю, что это будет очень красиво; второе: я не хочу управлять театром, входить в какую-то систему, в которой есть столько-то и столько-то сотрудников, я этого не хочу и не умею, я умею режиссировать. Что это подразумевает - буду я главный режиссер или последний режиссер - это для меня неважно»

, – заявляет Кустурица.

Среди работ, которые режиссёр планирует поставить на российской сцене «Жизнь как чудо», «Время цыган» и «Летят журавли».

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