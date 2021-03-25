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Театральный «батальон». Зачем Кустурицу призвали в российскую армию

Каких «спецопераций» ожидать в московском театре, принадлежащем Минобороны

Фото: Global Look Press

2016 год. Владимир Путин вручает Эмиру Кустурице орден Дружбы

Эмир Кустурица был назначен главным режиссёром Театра российской армии за несколько дней до того, как российская армия развернулась на украинском театре военных действий.

Московскими театрами владеют либо министерство культуры, либо столичный культурный департамент. Исключение — Театр российской армии. Им владеет минобороны, поэтому Кустурицу назначили туда приказом Сергея Шойгу. И на фоне последовавших событий и международной реакции на них это выглядит не только творческим назначением.

Эмир пока скупо комментирует: сказал, что поменяет репертуар театра, а к репетициям приступит «до конца года». Небыстро. Главный вопрос — не передумает ли? Скажем, в пятницу с литовскими худруками, работающими в Москве, вопрос был поставлен ребром: Миндаугас Карбаускис (Театр имени Маяковского) и Римас Туминас (Театр имени Вахтангова) в сложившихся условиях должны вернуться на родину; в итоге Карбаускис уехал, а Туминас остался. Но Сербия — не Литва: политические расклады другие.

Не так давно Эмир давал интервью «Собеседнику», и мы поспорили про ключевую фигуру, ставшую поводом к началу Первой мировой войны — студента Гаврилу Принципа, земляка Кустурицы из Сараево, убившего Франца Фердинанда. «Для нас он не террорист, он герой», - ответил мне тогда режиссёр, добавив: «А вы что, европеец?»

Другое дело, что Кустурица — человек, мягко говоря, занятой: кино, концерты, две туристические точки — деревни, которые он построил в Сербии и Боснии. Главреж — конечно, не худрук, работа сугубо творческая. Но главный же. Возможно, Эмиру дали должность просто ради статуса (а заодно для PR-поддержки военной кампании). Если при этом он намерен вывести на сцену армейского театра своих цыган (а о таких намерениях уже заговорили), то это будет совсем курьезно. Хотя и интересно.

Иосиф Райхельгауз объяснил "Собеседнику", почему Эмира Кустурицу на посту главрежа театра ждёт провал.

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