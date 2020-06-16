«Остановите этот ужас!» Плачущая навзрыд Светлана Лобода записала видео
Певица призналась, что находится в полном отчаянии и не знает, что делать
Светлана Лобода записала видеообращение ко всем, кто может остановить происходящее на Украине.
Требования Роскомнадзора к российским СМИ, например, угрозы 5-миллионных штрафов за использование слова «война», не позволяют нам привести полностью обращение отчаявшейся певицы. Посмотреть его можно на странице Светланы Лободы в Instagram (lobodaofficial).
Что сказала Лобода:
«В последние пять дней [случилось] самое худшее, что могло произойти с моими родными, друзьями и близкими».
«Людей убивают, люди вынуждены прятаться по подвалам. Им нечего есть. С ними рядом маленькие дети».
«Я вас очень прошу. Те, кто может, остановите этот ужас!»
«Это глобальная катастрофа для всего мира. И к чему мы придём, непонятно. Все наши жизни на волоске».
«Украина с каждой секундой теряет и теряет, и теряет людей».
«Среди моих подписчиков 10 миллионов россиян. Я вас очень прошу, я умоляю вас, давайте все остановимся!»