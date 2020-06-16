«Остановите этот ужас!» Плачущая навзрыд Светлана Лобода записала видео

Светлана Лобода записала видеообращение ко всем, кто может остановить происходящее на Украине.

Требования Роскомнадзора к российским СМИ, например, угрозы 5-миллионных штрафов за использование слова «война», не позволяют нам привести полностью обращение отчаявшейся певицы. Посмотреть его можно на странице Светланы Лободы в Instagram (lobodaofficial).

Что сказала Лобода:

«В последние пять дней [случилось] самое худшее, что могло произойти с моими родными, друзьями и близкими».

«Людей убивают, люди вынуждены прятаться по подвалам. Им нечего есть. С ними рядом маленькие дети».

«Я вас очень прошу. Те, кто может, остановите этот ужас!»

«Это глобальная катастрофа для всего мира. И к чему мы придём, непонятно. Все наши жизни на волоске».

«Украина с каждой секундой теряет и теряет, и теряет людей».

«Среди моих подписчиков 10 миллионов россиян. Я вас очень прошу, я умоляю вас, давайте все остановимся!»