Леонид Парфёнов раздумывал, приезжать ли на встречу со зрителями

В столичном кинотеатре «Пионер» прошел спецпоказ ленты Леонида Парфенова «Русские грузины. Фильм второй». Сеансы прошли еще в четверг, в день начала «спецоперации», и оба зала были забиты молодежью.

Парфенов прилетел из Екатеринбурга, где представлял фильм накануне. «И этот день теперь воспринимается как последний мирный», - отметил создатель «Намедни». Размышлял, приезжать или нет, но в итоге решил: если люди собираются, было бы странно не приехать. От интервью на тему горячих событий Леонид отказался: «Все сказал: и письмо уже подписывал, и индивидуально высказывался». Но от контекстов во время встречи все равно было не уйти: «В понедельник нам заливать очередной фильм на YouTube, но будет ли в понедельник YouTube?»

Сам фильм — как всегда, блестящий, проработанный со всех точек зрения, и прежде всего подбора фактов, и сделанный в неподражаемом стиле «Намедни» - посвящен всем известным нам грузинам, повлиявшим на нас, поразивших нас, начинается с Иосифа Джугашвили. Точнее, с 22 июня 1941 года, когда вождь был шокирован и уехал переваривать происходящее на дачу. Теперь, в новом контексте, невозможно рассматривать кадры фашистских танков, едущих по Украине, исключительно как ту историю. Вот маршируют солдаты рейха, вот самолеты с крестами и бомбами, вот фраза автора: «Сталин выходит на крыльцо дачи самодержцем воюющей страны»...

Но в остальном фильм — скорее отвлекающий от нынешних событий. И дискуссия — этно-культурологическая. Окуджава, Кикабидзе, Данелия, Акунин, Хуциев, Брегвадзе, Лепс (между прочим!), Тутберидзе (тренер по фигурному катанию), Церетели, Шеварднадзе, особо любимый Парфеновым Резо Габриадзе… Богатейшая культура! И (это уже чистой воды «Намедни») безымянный грузин — торговец на московском рынке. Именно этот сюжет позволил сделать к фильму колоритную афишу, на фоне которой Леонид в знаменитой кепке-аэродроме и отвечал на вопросы:

- Кепка моя, конечно, очень утрированная, почти клоунская, но для фильма сгодилась. Те самые найти уже невозможно. Они же их заказывали. Эта кепка — от группы «Мейделех», которую они использовали при исполнении азербайджанской песни.