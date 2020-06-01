Дмитрий Глуховский: «Мы оказались заложниками власти»

Пример Лукашенко вдохновил Кремль

– До недавних пор считалось, что в Москве - протестная публика. Власти как будто опасались недовольства москвичей, где-то даже прислушивались – даже не приняли закон об обязательных QR-кодах. Но на антивоенные акции вышло не так много людей. Значит ли это, что в обществе сгустилась атмосфера страха?

– Думаю, в распоряжении власти есть какая-то своя, секретная социология, которая замеряет уровень давления пара в скороварке и помогает обходить ей темы, от которых наше нищающее и прореженное коронавирусом население может взбунтоваться. Уровень безнадеги, закредитованности, уязвимости, просто страхов и отчаяния в стране высокий. Отсюда и пассивная агрессия, которую власть вынуждена спускать в украинский клапан.

Люди не могут признаться себе, что ненавидят власть, потому что они боятся ее: ведь власть все время запугивает и подавляет несогласных; но состояние подавленной агрессии и озлобленности их угнетает. Поэтому, когда власть указывает им безопасный для них способ сорваться – на Америку, на Украину – они это делают с такой яростью. Такое вот психологическое упражнение.

Эта обманка работала с 2014 года, но люди постепенно прозревают. Кто-то во власти это, может, и понимает, но верхушка – нет. Может быть, они просто не хотят спорить с Начальником. Отсюда и противостояние с Украиной.

– Может быть, белорусские протесты изменили этот расклад? Власти поняли, что так можно – задушить островки сопротивления в грубой силой. Или это генетическая память со времен СССР?

– Каждый новый виток репрессий и ужесточения законов в последние годы был связан с уличными протестами и революциями у наших соседей. И после первого, и после второго Майдана наши власти «бомбили Воронеж», запрещая деятельность НКО, закрывая политические организации, преследуя активистов, наводняя молодежные движения оперативниками и провокаторами, ограничивая (антиконституционно) мирный протест.

Призрак «оранжевой» революции – последней неподконтрольной Кремлю переменной политического уравнения – продолжает его преследовать. Олигархи все в строгом ошейнике, политические партии кастрированы, медиа скуплены самой властью на подставных лиц, последние независимые журналисты получили клеймо иностранного агента. Осталось только одно препятствие на пути к вечному трону – собственно, народ. Улица. И пример Лукашенко, который раздавил мирный протест омоновским сапогом, Кремль очень вдохновил. Оказывается, и миллион человек можно разогнать. Ну и те, кто раньше ходил у нас на митинги, тоже понимают, что плата за протест у нас очень поднялась. И решение выйти на улицу дается очень непросто. Теперь, чтобы случились массовые выступления, должно по-настоящему припечь.

В генетическую память я не верю. Я верю в мощь восьми лет преступного оболванивания граждан по всем каналам телевидения и радио, в силу показательных репрессий. И я ни в чем людей не виню. Люди у нас хорошие, просто несчастные, забитые и запутанные. За каждый год промывки мозгов потребуется год просветительской деятельности, чтобы нейтрализовать этот оглупляющий, оскотинивающий эффект.

– Неужели Соловьев и Симоньян смогли убедить, что черное – это белое, а белое – это черное? Может, реакция на военные действия на Украине – это тест на здравомыслие? Момент истины?

– Это, действительно, момент истины. Понимаете, и Соловьев, и Симоньян всегда были очень здравомыслящими, приземленными, меркантильными людьми. За лояльность к власти отечественные пропагандисты получают невероятное, невозможное даже по западным меркам вознаграждение. Возможно, произошел процесс самооболванивания.

Изначально этот дешевый антизападный балаган предназначался для презираемого ими плебса, поскольку сами пропагандисты были очень вестернизированы, как мы знаем из расследований Навального, к примеру. Но после того, как им пришлось эти абсурдные, но очень эмоционально активные вещи повторять десятки раз в течение многих лет, они сумели заставить себя в них поверить. Сначала «не все так однозначно», а потом уже «все однозначно не так».

Это все тоже примеры умственной гимнастики, которую люди проделали, чтобы привести свои убеждения в соответствие с источниками своих доходов. И многие люди, зависящие от благосклонности власти – актеры, режиссеры, телезвезды – как могли старались не замечать того, что страна катилась к диктатуре. Именно во избежание когнитивного диссонанса. Однако власть все время требовала от них все большей лояльности, она требовала поддерживать все более людоедские свои действия, требовала аплодировать ей. Если ты за нас, а не за них – поддержи присоединение Крыма. А теперь вторжение в Донбасс. А теперь отравление Навального. А теперь войну с Украиной. На каждом этапе тех, кто не мог с таким себя ассоциировать, клеймили как нацпредателей.

Но что потребуется от конформистов дальше? Поддерживать показательные трибуналы над врагами народа? Улюлюкать, когда их будут расстреливать? Наша страна уже проходила такое, не стоит думать, что повторение этого невозможно. Еще неделю назад и военные действия в Украине казались чем-то совершенно невозможным.