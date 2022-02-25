«Страшно. Больно. И стыдно за своё молчание и равнодушие»: Данила Козловский про Украину

Данила Козловский, по примеру многих других своих коллег, высказался по ситуации на Украине. Сообщения российских актёров превращаются уже в своеобразную инстаграм-эстафету.

В середине воскресного дня в аккаунте артиста появилось сообщение:

«Я люблю свою страну. Всем своим сердцем. И всегда считал, что истинный патриотизм это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь. …Сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках…

Сейчас задают ставший уже легендарным вопрос «где ты был все эти восемь лет?» Хочется сразу спросить: «А где собственно были вы?» Но вопросом на вопрос отвечать неприлично, поэтому отвечу по-другому. Не видел. Не понимал… Интересовался исключительно своей жизнью… Наивно полагал, что всё это закончится… Не допустят войны. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя. За своё молчание и равнодушие все эти годы. Но разве можно насилием принести мир? Насилие порождает насилие. Разве можно в 21 веке, в это расшатанное и взнервлённое ковидом и прочими конфликтами время решать подобные вопросы «военными операциями» против братского народа?

Ведь почему многие так ошиблись в своих прогнозах? Только потому, что это совершенно невозможно было представить. Что Харьков, Киев и другие прекрасные города будут звучать в военной хронике, а наши украинские друзья в телефонных разговорах будут потерянно спрашивать «почему», а мы что-то мямлить нечленораздельное в ответ. Нас сейчас всех без исключения это затрагивает, ибо проклятья, ненависть, обвинения, которыми заволокло наше пространство, идущие от нас самих, это то, что порождает любая война».

- Очень хорошо сказано! Честно, мужественно и своевременно! Браво, Даня! – почти сразу же в комментариях отреагивал на пост Козловского продюсер Александр Роднянский.

Ранее антивоенные сообщения опубликовали в своих соцсетях Мария Миронова, Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Семён Слепаков, Земфира, Алексей Кортнев, Сергей Лазарев, Леонид Барац, Валерий Меладзе и многие другие.