«Результат «святого» боя – две раздолбленные страны»: Мария Миронова объяснила свою позицию по Украине

Актриса Мария Миронова ещё по итогам первого дня российской спецоперации на Украине разместила в своём инстаграме картинку с российским и украинским флагами, перебинтованным сердцем посередине и надписью «НЕТ ВОЙНЕ». Под изображением написала одно слово: «Шок…» и несколько хэштегов: #нетвойне, #нетвторжению, #недайбогсойтисума… Эту позицию поддержали (лайкнули) около 15 тысяч человек, в числе которых Максим Галкин.

Однако минувшей ночью Мария вынуждена была опубликовать развёрнутое объяснение после того, как стала получать не только лайки, но и «тысячи жёстких обличительных комментариев, прямых угроз моей семье и мне, которые я заблокировала».

- Пост просто о мире. И о разуме, который нам дан и который во что бы то ни стало не надо потерять. Основной вопрос, что война длится 8 лет? Ответ: да, мы это видели и видим всё, что происходит сейчас. Но… Наша страна, наша политика была всегда направлена на мирное урегулирование, на переговоры! Наша страна говорила своему народу, что это внутренний конфликт Украины, в который мы не лезем, а лишь помогаем своим «братьям» в Донецке и Луганске! Не так ли это? Это конфликт другой страны, чей суверенитет мы уважаем! Не так ли это? … Народ верил в то, что наша страна – справедливая. Да, она может ошибаться, но она – в корне – справедливая! Она не допустит войны. Она не будет уподобляться нашим «коллегам» из западного мира! Не будет устраивать Майданы! Она будет защищать мир от войны! «Защищать» - ключевое слово, это антоним слова «нападать»! … Крым – наш, без единой потери, умно! Мир перевернулся для очень многих людей, живущих в нашей стране, утром 24 февраля 2022 года. Настоящую войну называют спецоперацией, денацификацией и другими придуманными словами, только чтоб скрыть правду. Говорят о том, что сосед готовил оружие и «собирался» нас убить в каком-то растяжимом, непонятном «будущем», поэтому мы убьём его прямо здесь и сейчас! А самый феноменальный постулат: «Война заканчивается». Это такая страшная иллюзия! Гибнут сотни и ещё тысячи и тысячи людей за то, чтоб ДНР и ЛНР принадлежали России, за то, чтоб Россия по-старинке поставила «своих» людей на Украине! Результат этого «святого» боя, а простым языком - великой агрессии – раздолбленные две страны. Украина, на столетие ненавидящая русских. Россия, парализованная экономически. Тысячи убиенных. Это лучший исход, к сожалению! ГОРЕ!!! Дорогие, люди! Остановитесь поддерживать это! Как только это сделаете вы, это сделает наш президент!

Свой пост Мария Миронова сопроводила хэштегом #счетовзарубежомнет.