«Нельзя ставить маэстро Гергиева на одну планку с политиками!» Хозяйка Русского бала в Вене встала на защиту дирижёра

Своё обращение в поддержку Валерия Гергиева к общественности опубликовала Наталия Хольцмюллер, выпускница Ленинградской консерватории, организатор культурных проектов Art & Business, издатель одноименного журнала и хозяйка Русского бала в Вене, где она живёт уже много лет.

Карнеги-холл в Нью-Йорке отменил выступления Гергиева и Дениса Мацуева из-за крайне тяжёлой ситуации между Россией и Украиной.

Театр «Ла Скала» в Милане призвал Гергиева осудить действия России на Украине, иначе прервёт сотрудничество с ним.

Собственно, «отмена Гергиева» — это персональные санкции в отношении дирижёра, известного близостью к российскому президенту. Таким образом, руководство крупных театров и залов вынуждает дирижёра заново определиться с политической позицией. Но далеко не все в Европе считают, что это условие справедливо.

Обращение Наталии Хольцмюллер:

Демократия по-американски

«Вызывает возмущение факт диктата, затрагивающего культурные ценности и являющегося яркой демонстрацией того, как попираются права тех, кто в это страшное время должен дарить людям надежду, - представителей искусства, в данном случае – выдающихся: знаменитого на весь мир Венского филармонического оркестра и его постоянного приглашённого дирижёра – маэстро Валерия Гергиева, с которым оркестр сотрудничает, начиная с 1997 года.

Между музыкантами и дирижёром давно установилась взаимная симпатия, базирующаяся на творческом взаимопонимании.

Клеменс Хельсберг, скрипач, долгие годы возглавлявший комитет по самоуправлению оркестра, на мой вопрос: «Чем Вам особенно импонирует Гергиев?», ответил:

"Интенсивностью своего художественного высказывания. Гергиев воплощает абсолютную страсть. Он совершенно растворяется в музыке и ничего кроме неё для него, кажется, не существует. Это – полная самоотдача, благодаря чему его интерпретации кажутся нам максимально приближёнными к замыслу композитора. Недавно я снова вспомнил эту мысль в связи с «Патетической» симфонией Чайковского. Мне думается, что композитору представлялось именно такое озвучивание своего сочинения. Конечно, мы не можем в точности знать, что чувствует другой человек, особенно если речь идёт о гении. Можно прочитать, что Моцарт или Шуберт часто находились в угнетённом состоянии, душевные муки Чайковского отчётливо прослеживаются в Шестой симфонии, однако, что было на самом деле, мы можем лишь домысливать из биографии композитора. Гергиев в своих интерпретациях даёт нам почувствовать, что он очень близок к намерениям автора".

Первого сентября 2004 года, в день теракта в школе номер 1 в Беслане, Валерий Гергиев дирижировал в Вене этой симфоний, которая стала откликом боли многих сердец.

После этого концерта Гергиев часто включал Шестую симфонию в программы, она стала для него реквиемом безвинно погибшим. Когда замирал последний звук, в зале многих стран мира, где выступал маэстро, воцарялась тишина – молчаливая память.

Беслан на долгое время стал эпицентром жизни Валерия Гергиева. Он провёл множество благотворительных концертов, принял непосредственное участие в судьбах пострадавших людей, взял под личную опеку несколько ребят, оказавшихся заложниками террористов.

На трагедию Цхинвали Гергиев откликнулся концертом под девизом: «Вам, живые и погибшие, тебе, Южная Осетия!»

Этот концерт, собравший пять тысяч человек, стал новым подтверждением гражданского мужества и высокого гуманизма дирижёра.

Он не только скорбит, но даёт людям надежду на просветление; «Цхинвали будет восстановлен, здесь обязательно будет жизнь, и нынешнему поколению, я думаю, доведётся увидеть мир и процветание на этой земле».

Просветления ждали и в Нью-Йорке, где музыкальный авторитет маэстро Гергиева – непререкаем. Но…

Перед зданием Карнеги-холл, где должен был состояться концерт Венского филармонического оркестра, собрались украинские активисты, протестующие против Маэстро. Нынешний представитель интересов оркестра - Даниэль Фрошауэр заявил, что культура не должна стать игральным мячом в политических разногласиях, и что задача музыки – не разделять, а объединять людей. Однако, его слова не возымели должного действия, и музыканты, против своей воли, вынуждены были играть под управлением другого дирижёра.

То, что многолетнее сотрудничество с Валерием Гергиевым основывается на взаимообогащении европейских и российских исполнительских традиций, благодаря чему достигаются высочайшие художественные результаты, американской демократии, как оказывается, абсолютно безразлично.

Благодаря манипуляциям и одностороннему освещению со стороны СМИ вооружённого конфликта с Украиной в мире вздымается волна ненависти к России, готовая поглотить великую русскую культуру, без которой немыслима культура мировая.

Люди должны опомниться и задуматься над будущим человечества, которому грозит уничтожение!

Как можно ставить на одну планку политику, где решения принимаются, исходя из интересов, по большей части не поддающихся здравому осмыслению, и выдающегося музыканта, гражданина, беззаветно преданного идеалам искусства, гуманизма и своим служением ежедневно подтверждающего избранную им миссию?

Поскольку я – непоколебимая оптимистка, то надеюсь, что этот вопрос не повиснет в воздухе, а станет импульсом для разумных действий.

Наталия Хольцмюллер»