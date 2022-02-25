Лия Ахеджакова опровергла информацию, будто она перевела 10 тысяч долларов ВСУ

Актриса Лия Ахеджакова в очередной раз стала жертвой фейковых вбросов. Злоумышленники создали аккаунт от ее имени, где сообщили, будто бы она перечислила 10 тысяч долларов в помощь ВСУ. После она якобы уточнила, что перевела деньги на спасение раненых, а не на оружие и следом опубликовала пост об отъезде из России.

У Лии Ахеджаковой нет социальных сетей, что она в очередной раз подтвердила в разговоре с Varlamov News. Она не переводила никуда деньги и не собирается покидать страну.

На фоне этих сообщений Генпрокуратура выпустила заявление, в котором предупредила об ответственности за помощь иностранным государствам при исполнении спецоперации силовых служб РФ на Украине. Эти действия будут квалифицировать по статье о госизмене, сообщает надзорное ведомство.