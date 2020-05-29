«Коля, у тебя же батя военный!» Под мнением Баскова по Украине уже 50 тысяч комментариев

Николай Басков ещё два дня назад выложил в своём инстаграм-аккаунте мнение о действиях России на Украине. Артист полностью поддержал действия Путина и сопроводил это картинкой с надписью: «Россия войны не начинает. Россия их заканчивает».

Зрители привыкли видеть Баскова шутником и балагуром, но текст оказался слишком строгим, написанным языком скорее чиновника или политолога, чем поп-артиста: «Операция России полностью соответствует международному праву», «решение принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает право на индивидуальную и коллективную самооборону», «это конец геноцида и предотвращение нападения на Россию», «хватит вытирать ноги об Россию», «Запад не хочет признавать наши права».

В числе тех, кто одобрил мнение Николая Баскова, оказалась Алла Демидова, написавшая: «Браво, Коля! Полностью согласна!» Позже она изложила позицию и в своём инстаграме. Лайк Баскову поставила Полина Гагарина. Однако многие комментаторы, включая коллегу Николая Макса Барских (скриншот ниже), возмущены.

«Интересно, что в головах у людей, которые оправдывают начало войны тем, что говорят о её прекращении», - написал alex_kushev.

«Понятно теперь, какие звёзды проплачены Кремлём», - подозревает Баскова в неискренности romanova_elith.

«Коля, у тебя же батя был военным».

«Конечно, прямо сейчас российские войска «спасают» плохих киевлян от их нормальной жизни», - сообщила your_beaty_kiev, признавшаяся, что отвечает певцу из подвала дома, «потому что минут 5 назад обстреляли соседний дом».

«Коля, приезжайте в Киев, переночуйте, если сможете», - вторит землячке житель столицы Украины vikundel.