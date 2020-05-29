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Вчера, в 17:22

«Коля, у тебя же батя военный!» Под мнением Баскова по Украине уже 50 тысяч комментариев

Непривычно серьёзный пост певца продолжают обсуждать в инстаграме

Фото: Instagram / nikolaibaskov

Николай Басков ещё два дня назад выложил в своём инстаграм-аккаунте мнение о действиях России на Украине. Артист полностью поддержал действия Путина и сопроводил это картинкой с надписью: «Россия войны не начинает. Россия их заканчивает».

Зрители привыкли видеть Баскова шутником и балагуром, но текст оказался слишком строгим, написанным языком скорее чиновника или политолога, чем поп-артиста: «Операция России полностью соответствует международному праву», «решение принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает право на индивидуальную и коллективную самооборону», «это конец геноцида и предотвращение нападения на Россию», «хватит вытирать ноги об Россию», «Запад не хочет признавать наши права».

В числе тех, кто одобрил мнение Николая Баскова, оказалась Алла Демидова, написавшая: «Браво, Коля! Полностью согласна!» Позже она изложила позицию и в своём инстаграме. Лайк Баскову поставила Полина Гагарина. Однако многие комментаторы, включая коллегу Николая Макса Барских (скриншот ниже), возмущены.

«Интересно, что в головах у людей, которые оправдывают начало войны тем, что говорят о её прекращении», - написал alex_kushev.

«Понятно теперь, какие звёзды проплачены Кремлём», - подозревает Баскова в неискренности romanova_elith.

«Коля, у тебя же батя был военным».

«Конечно, прямо сейчас российские войска «спасают» плохих киевлян от их нормальной жизни», - сообщила your_beaty_kiev, признавшаяся, что отвечает певцу из подвала дома, «потому что минут 5 назад обстреляли соседний дом».

«Коля, приезжайте в Киев, переночуйте, если сможете», - вторит землячке житель столицы Украины vikundel.

Фото: Instagram

Сообщения в поддержку поначалу были в меньшинстве и не изобиловали деталями: «Спасибо, не разочаровалась, как во многих медийных лицах! Вы лучший!!!», «Молодец». Видимо, Николай, с точки зрения сторонников «спецоперации», раскрыл тему сполна. Но к воскресенью активность и содержательность возросли.

«Россия точно не собирается устраивать лишние кровопролития, в отличие от украинской власти», - пишет mirpiece_.

«Украина долго вела террористическую политику против ДНР и ЛНР. Надо покончить с этим», - считает maryashka___12422.

«Басков для меня как пример для подражания, такие верные слова говорит в массы», - написала поклонница danielaverbitskaia.

Проскочило даже сообщение: «Молодец, Коля! Германия за тебя!»

У некоторых сторонников Николая возникло подозрение, что «проплаченным» является не его мнение, а мнение артистов, имеющих другую точку зрения: «Вы один из немногих артистов сказали правду, а не предались за деньги как Галкин и др.»

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