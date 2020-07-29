Кеосаян в поле не воин: новый фильм про афганцев вышел перед началом «спецоперации»
Телеведущий «Международной пилорамы» попытался снять ремейк на «Белорусский вокзал»
Премьера фильма одиозного телеведущего Тиграна Кеосаяна «Бессмертные» прошла за сутки до начала «спецоперации» на Украине. Картина о том, как четверо ветеранов афганской войны встречаются на похоронах друга… Попахивает глуповатой «юмористической» телепрограммой Кеосаяна «Пилорама», за исключением всего того, что не было взято из фильма Андрея Смирнова.
«Собеседник» уже писал о неловкой ситуации, которая возникла в связи с тем, что Кеосаян обращался к Смирнову: дескать, хочу снять ремейк вашего знаменитого «Белорусского вокзала». Реакция Смирнова была негативной. У мужа Марго Симоньян получился ремейк в худшем смысле, и как бы пиарщики и члены съёмочной группы ни пытались опровергать это и упрашивать журналистов не делать таких ассоциаций, не нужно быть глубоким кинокритиком, чтобы они бросились в глаза.
Канва сюжета аналогична фильму Смирнова. Четверо друзей встречаются на кладбище. Упрёки, что редко видятся. Кому-то надо на работу (но не слесарю, а банкиру-недотёпе, его играет Фёдор Добронравов). Кому-то в аэропорт в Мюнхен (журналист и писатель Юрий Стоянов). Такси отпускаем. Конфликт в кафе с громкой музыкой, который у Смирнова был незримым, у Кеосаяна перерастает в махач из ментовских сериалов, и старики, идущие в бой со слоганом «А мы из родительского комитета». побеждают. По итогам битвы молоденькая девушка, сидевшая с парнями, ушла от них к ветеранам, а потом ещё и увела героя Стоянова к себе домой (хорошо, что не для переспать, но история ещё более дурацкая: выдала родителям Стоянова за своего хахаля, от которого залетела). Ну и потом все приходят на квартиру женщины, с которой прошли Афган. Вместо «Нам нужна одна победа» из окон звучит «День Победы», потому что дело происходило накануне 9 Мая.
Герой Сергея Пускепалиса постоянно колет что-то себе в вену, но выясняется, что это морфий от неизлечимой болезни. Пускепалис — ключевая фигура «Бессмертных». В одном из многочисленных флешбэков его герой становится бандитом (в 90-е; предлагает и друзьям, но они отказываются). В итоге у Пускепалиса джип, водитель, ресторан, в котором он без проблем заказывает ведро коньяка и ведро чёрной икры. И именно этот человек со своими связями отмазывает всех от ментовки после драки. А вот героя Стоянова, который как раз и пошутил насчёт ведра икры и коньяка в ответ на предложение не смотреть на цены, Кеосаян попытался вывести эдаким «вшивым интеллигентом», «пятой колонной», который «обосрал в своих статейках и Ленина, и Сталина, и Брежнева». Кстати именно он появляется на похоронах без орденов.
«Нет плохого времени. Есть победители и терпилы», - сказал в фильме тот самый бандит из 90-х. Это, разумеется, тоже не из Смирнова, а из Кеосаяна. Фраза ключевая для нашего времени: глядя то, что произошло 24 февраля, можно сделать вывод, какой философией предпочитают руководствоваться сегодня в России.