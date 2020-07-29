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Вчера, в 16:12

Кеосаян в поле не воин: новый фильм про афганцев вышел перед началом «спецоперации»

Телеведущий «Международной пилорамы» попытался снять ремейк на «Белорусский вокзал»

Фото: кадр из фильма "Бессмертные"

Премьера фильма одиозного телеведущего Тиграна Кеосаяна «Бессмертные» прошла за сутки до начала «спецоперации» на Украине. Картина о том, как четверо ветеранов афганской войны встречаются на похоронах друга… Попахивает глуповатой «юмористической» телепрограммой Кеосаяна «Пилорама», за исключением всего того, что не было взято из фильма Андрея Смирнова.

«Собеседник» уже писал о неловкой ситуации, которая возникла в связи с тем, что Кеосаян обращался к Смирнову: дескать, хочу снять ремейк вашего знаменитого «Белорусского вокзала». Реакция Смирнова была негативной. У мужа Марго Симоньян получился ремейк в худшем смысле, и как бы пиарщики и члены съёмочной группы ни пытались опровергать это и упрашивать журналистов не делать таких ассоциаций, не нужно быть глубоким кинокритиком, чтобы они бросились в глаза.

Канва сюжета аналогична фильму Смирнова. Четверо друзей встречаются на кладбище. Упрёки, что редко видятся. Кому-то надо на работу (но не слесарю, а банкиру-недотёпе, его играет Фёдор Добронравов). Кому-то в аэропорт в Мюнхен (журналист и писатель Юрий Стоянов). Такси отпускаем. Конфликт в кафе с громкой музыкой, который у Смирнова был незримым, у Кеосаяна перерастает в махач из ментовских сериалов, и старики, идущие в бой со слоганом «А мы из родительского комитета». побеждают. По итогам битвы молоденькая девушка, сидевшая с парнями, ушла от них к ветеранам, а потом ещё и увела героя Стоянова к себе домой (хорошо, что не для переспать, но история ещё более дурацкая: выдала родителям Стоянова за своего хахаля, от которого залетела). Ну и потом все приходят на квартиру женщины, с которой прошли Афган. Вместо «Нам нужна одна победа» из окон звучит «День Победы», потому что дело происходило накануне 9 Мая.

Герой Сергея Пускепалиса постоянно колет что-то себе в вену, но выясняется, что это морфий от неизлечимой болезни. Пускепалис — ключевая фигура «Бессмертных». В одном из многочисленных флешбэков его герой становится бандитом (в 90-е; предлагает и друзьям, но они отказываются). В итоге у Пускепалиса джип, водитель, ресторан, в котором он без проблем заказывает ведро коньяка и ведро чёрной икры. И именно этот человек со своими связями отмазывает всех от ментовки после драки. А вот героя Стоянова, который как раз и пошутил насчёт ведра икры и коньяка в ответ на предложение не смотреть на цены, Кеосаян попытался вывести эдаким «вшивым интеллигентом», «пятой колонной», который «обосрал в своих статейках и Ленина, и Сталина, и Брежнева». Кстати именно он появляется на похоронах без орденов.

«Нет плохого времени. Есть победители и терпилы», - сказал в фильме тот самый бандит из 90-х. Это, разумеется, тоже не из Смирнова, а из Кеосаяна. Фраза ключевая для нашего времени: глядя то, что произошло 24 февраля, можно сделать вывод, какой философией предпочитают руководствоваться сегодня в России.

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