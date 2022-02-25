Спектакль Владимира Машкова могут снять с репертуара из-за его высказываний об Украине

Владимир Машков написал: «Я поддерживаю решение нашего Президента о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможное в сложившейся ситуации сейчас… Все сборы от спектакля «Матросская тишина», который состоится 4 марта, будут направлены на поддержку жителей ДНР и ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России и нуждающихся в нашей общей поддержке».

- Как относительно честный человек, для начала я должен убедиться, что этот комментарий оставлен, действительно, Машковым и это его позиция, - прокомментировал ситуацию «Собеседнику» Григорий Михнов-Войтенко. -Мы же понимаем, что он человек занятой и, возможно, кто-то вместо него ведет его страницу в интернете. Нам нужно в этом убедиться. Но, если эта информация соответствует действительности, то я категорически буду возражать, чтобы в дальнейшем спектакль «Матросская тишина» шел на сцене этого театра. Если мое требование театр проигнорирует, то будут штрафные санкции. Будем его разорять.

- Вы же подписывали договор в свое время?

- Конечно. Я являюсь одним из двух правообладателей. Без моего разрешения постановка невозможна. Когда-то с этой просьбой ко мне обращался Олег Павлович Табаков, затем, когда этот спектакль возобновили, обращался и Машков. Мы подписали договор, который и сейчас действует.

- К вам сегодня обращались кто-то из театра?

- Пока нет. Могу сказать только одно: если правда, что это написал сам Машков, то спектакля «Матросская тишина» в театре Олега Табакова не будет!